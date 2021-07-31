Son Dakika Fethiye’de Orman Yangını Fethiye’de Yangın mı çıktı? Fethiye Yangınında Can Kaybı Var mı? Fethiye Yangın Görüntüleri

Fethiye'de ormanlık alanda yangın çıktığı haberinin sosyal medya hesapları üzerinden yayılmasının ardından büyük panik başladı. Halk Fethiye'de yangın nerede çıktı? Sorusunu soruyor. Peki, Fethiye yangını söndürüldü mü? Fethiye'de yangın nerede çıktı? İşte Fethiye yangını son durum





Fethiye'de Nerede Yangın Çıktı?





Fethiye Yangınında Can Kaybı Var mı?

Art arda gelen orman yangını haberleri ciğerimizi yakıyor! Pek çok ilde ardı arkası kesilmeyen orman yangınları devam ederken bu kez acı haber Fethiye'den geldi. Fethiye'de ormanlık alanda sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın başladı. Ekipler yangına müdahale etmeye gitse de yangın kısa süre içerisinde büyüyerek kontrolden çıktı. Yangın söndürme çalışmaları gece saatlerinde devam ederlen Fethiye Belediye Başkanı halktan ormanlarda nöbet tutmasını istedi. Tüm ekipler Fethiye'de başlayan yangını söndürmek adına faaliyet gerçekleştiriyor. Peki,Fethiye'de gece saatlerinde meydana gelen yangında can kaybının olup olmadığı bilinmiyor. Ekiplerden alınan son dakika bilgileri doğrultusunda resmi kayıtlara geçen can kaybının olmadığı belirtildi.ilerleyen saatlerde yapılması beklenen açıklamaların ardından resmiyet kazanacak.