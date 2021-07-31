2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları heyecanını kaybetmeden son hızla devam ederken A Milli Kadın Voleybol Takımımı Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor. Her maç Türkiye gündemine damgasını vuran Filenin Sultanları pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Filenin Sultanları arasında 9 numaralı formayı giyen Meliha İsmailoğlu kimdir? Meliha İsmailoğlu kaç yaşında? Meliha İsmailoğlu hangi takımlarda oynamıştır? İşte Meliha İsmailoğlu'nun hayatı…





Meliha İsmailoğlu Kimdir?



Meliha İsmailoğlu Kaç Yaşında?



Meliha İsmailoğlu Nereli?



Meliha İsmailoğlu'nun Başarıları Nelerdir?

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Meliha İsmailoğlu, Bosna Hersek asıllı Türk voleybolcudur. Günümüzde Vakıfbank kadın voleybol takımında smaçör olarak görev alan Meliha İsmailoğlu, bunun yanı sıra A Milli Voleybol takımında da aktif olarak oynamaktadır.Spor geçmişi küçük yaşlarda başlayan ve aileden gelen Meliha İsmailoğlu'nun babası da basketbolcudur. Sekiz yaşındayken Kula Gradacac takımı ile kariyerine başlayan Meliha İsmailoğlu, 2009-20011 yıllarında yılın voleybolcusu seçilmiştir . 16 yaşında Türkiye'ye gelen Meliha İsmailoğlu ilk kez Ankara'da voleybol takımında yer almıştır. Bosna Hersek doğumlu olmasına rağmen Türkiye'de Fenerbahçe ve Milli Takımda yer alan Meliha İsmailoğlu 2017 yılında ise Eczacıbaşı'na transfer gerçekleştirmiştir. Peki,17 Eylül 1993 yılında Bosna Hersek'te doğan Meliha İsmailoğlu, 27 yaşındadır.Meliha İsmailoğlu aslen Türk asıllı olmasına rağmen Bosna Hersek'te dünyaya gelmiştir. İlk çocukluk yıllarını Bosna Hersek'te geçiren Meliha, ilerleyen yıllarda Türkiye'ye dönerek çeşitli Türk takımlarında rol almıştır.İştesorusunun cevabı. Başarılı kadın voleybolcu• 2009 ve 2011 Bosna Hersek'te 'Yılın Voleybolcusu'• 2012 Balkan Şampiyonluğu• 2014 Avrupa Ligi Şampiyonluğu• 2014 Dünya Grand Prix 4.'lüğü• 2014-15 Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğu• 2015 Avrupa Oyunları Şampiyonluğu; Avrupa Şampiyonası 4.lüğü, U23 Dünya ikinciliği• 2016 CEV Şampiyonlar Ligi 3.'lüğü - Fenerbahçe• 2017 Bayanlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) Şampiyonluğu - Fenerbahçe• 2016-2017 Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi şampiyonluğuPek çok başarıya imza atanA Milli Takım ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde devam etmektedir.