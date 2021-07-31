USD (Alış - Satış) : 8,41 - 8,43 EURO (Alış - Satış) : 10,01 - 10,03
Ana Sayfa.
Güncel
Meliha İsmailoğlu Kimdir? Meliha İsmailoğlu Kaç Yaşında? Meliha İsmailoğlu Nereli?

Meliha İsmailoğlu Kimdir? Meliha İsmailoğlu Kaç Yaşında? Meliha İsmailoğlu Nereli?

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil ediyor. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında elde ettiği başarı ile dikkatleri üzerine toplayan Filenin Sultanları merak konusu oldu. Sosyal medyaya damgasını vuran Filenin Sultanları’ndan Meliha İsmailoğlu kimdi? Meliha İsmailoğlu kaç yaşında? Meliha İsmailoğlu nerede? Meliha İsmailoğlu evli mi?

Güncel / 31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:34
Meliha İsmailoğlu Kimdir? Meliha İsmailoğlu Kaç Yaşında? Meliha İsmailoğlu Nereli?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları heyecanını kaybetmeden son hızla devam ederken A Milli Kadın Voleybol Takımımı Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor. Her maç Türkiye gündemine damgasını vuran Filenin Sultanları pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Filenin Sultanları arasında 9 numaralı formayı giyen Meliha İsmailoğlu kimdir? Meliha İsmailoğlu kaç yaşında? Meliha İsmailoğlu hangi takımlarda oynamıştır? İşte Meliha İsmailoğlu'nun hayatı

Meliha İsmailoğlu Kimdir?


A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Meliha İsmailoğlu, Bosna Hersek asıllı Türk voleybolcudur. Günümüzde Vakıfbank kadın voleybol takımında smaçör olarak görev alan Meliha İsmailoğlu, bunun yanı sıra A Milli Voleybol takımında da aktif olarak oynamaktadır.



Spor geçmişi küçük yaşlarda başlayan ve aileden gelen Meliha İsmailoğlu'nun babası da basketbolcudur. Sekiz yaşındayken Kula Gradacac takımı ile kariyerine başlayan Meliha İsmailoğlu, 2009-20011 yıllarında yılın voleybolcusu seçilmiştir . 16 yaşında Türkiye'ye gelen Meliha İsmailoğlu ilk kez Ankara'da voleybol takımında yer almıştır. Bosna Hersek doğumlu olmasına rağmen Türkiye'de Fenerbahçe ve Milli Takımda yer alan Meliha İsmailoğlu 2017 yılında ise Eczacıbaşı'na transfer gerçekleştirmiştir. Peki, Meliha İsmailoğlu kaç yaşındadır?

Meliha İsmailoğlu Kaç Yaşında?


17 Eylül 1993 yılında Bosna Hersek'te doğan Meliha İsmailoğlu, 27 yaşındadır.

Meliha İsmailoğlu Nereli?


Meliha İsmailoğlu aslen Türk asıllı olmasına rağmen Bosna Hersek'te dünyaya gelmiştir. İlk çocukluk yıllarını Bosna Hersek'te geçiren Meliha, ilerleyen yıllarda Türkiye'ye dönerek çeşitli Türk takımlarında rol almıştır.



Meliha İsmailoğlu'nun Başarıları Nelerdir?


İşte Meliha İsmailoğlu'nun başarıları nelerdir sorusunun cevabı. Başarılı kadın voleybolcu Meliha İsmailoğlu'nun başarıları;

• 2009 ve 2011 Bosna Hersek'te 'Yılın Voleybolcusu'

• 2012 Balkan Şampiyonluğu

• 2014 Avrupa Ligi Şampiyonluğu

• 2014 Dünya Grand Prix 4.'lüğü

• 2014-15 Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğu

• 2015 Avrupa Oyunları Şampiyonluğu; Avrupa Şampiyonası 4.lüğü, U23 Dünya ikinciliği

• 2016 CEV Şampiyonlar Ligi 3.'lüğü - Fenerbahçe

• 2017 Bayanlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) Şampiyonluğu - Fenerbahçe

• 2016-2017 Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi şampiyonluğu

Pek çok başarıya imza atan Meliha İsmailoğlu'nun kariyeri A Milli Takım ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde devam etmektedir.

Meliha Ismailoğlu KimdirMeliha Ismailoğlu Kaç YaşındaMeliha Ismailoğlu NereliMeliha Ismailoğlu Başarıları Nelerdir


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı