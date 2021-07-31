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Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere Manavgat ve Marmaris'teki yangın bölgelerine gidecek.

Güncel / 31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesine gidiyor

Antalya'nın Manavgat ve Muğla'nın Marmaris ilçelerinde çıkan orman yangınlarını söndürmek için mücadele devam ediyor.

Yangını söndürmek için tüm ekipler ara vermeden çalışırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgeye gidecek.

Erdoğan, orman yangınlarının en yoğun yaşandığı Manavgat ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak, yetkililerden son gelişmelere dair bilgi alacak.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I VATANDAŞLARLA GÖRÜŞTÜRDÜ

Dün İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından zarar gören Belenobaşı Mahallesi'ni ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vatandaşlarla görüştürmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde şunları kaydetmişti:

"İnşallah yarın bölgede olacağım. Ondan sonra pazar günü yine inşallah bölgede olacağım. Oradaki kardeşlerimin hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tabii büyük bir felaket, Allah yar ve yardımcımız olsun.

"KONUTLARI EN İDEAL ŞEKİLDE YAPIP, SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ"
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olarak bütün bu afette mağdur olanların hasar tespitlerini yapmak suretiyle, gerek aynı gerek nakdi olarak bütün destekleri vermek suretiyle bu konutları en ideal şekliyle yapıp, sahiplerine inşallah süratle teslim edeceğiz.

"ÇOK ŞARK KURNAZLARI VAR.."
Bütün devletin kademeleri orada. Hepsi tespitlerini yapıyorlar. Gördüğünüz gibi çok şark kurnazları var. Yalan yanlış her şeyi söyleyenler var. Yalan yanlışlara, uydurma haberlere asla uymayın, bu devlet her şeyi yapmaya muktedirdir. Yalan hariç."


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