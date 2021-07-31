CHP yandaşı gazeteci Şirin Payzın'dan skandal yangın paylaşımı! Yanan Yunanistan olsaydı böyle demezdi...

Sözde gazeteci Şirin Payzın sosyal medya hesabından her zaman olduğu gibi yine bir skandala imza atarak çıkan yangınlarla ilgili 'yanan yerlere çökülecek mi? Göreceğiz...' şeklinde paylaşım yaptı.



Manavgat, Marmaris, Mersin, Adana, Bodrum, Osmaniye ve Aydın'da peş peşe çıkan yangınlar ciğerlerimizi yakarken sosyal medyada fırsattan istifade eden yalan ve dezenformasyon üzerine kurulu halkı kin ve nefrete sürükleyen paylaşımlar yapanlarda yalan haberlerini yaymaktan geri durmuyor.



Sözde gazeteci Şirin Payzın sosyal medya hesabından her zaman olduğu gibi yine bir skandala imza atarak çıkan yangınlarla ilgili 'yanan yerlere çökülecek mi? Göreceğiz...' şeklinde paylaşım yaptı. Resmi Twitter adresinden paylaşım yapan sözde gazeteci Şirin Payzın'ın skandal paylaşımına vatandaşlar çok sert tepki gösterdi.



Şirin Payzın, daha önce Yunaistan'da çıkan yangılara ilişkin ise tamamen farklı bir tutum sergilemişti.





