Yangınla mücadelede duygulandıran kare! Kahraman personeller yangını söndürüp toprakta uyudu

Ülkenin farklı noktalarında aynı anda çıkan yangınlarla birlikte tüm ekipler seferber oldu.



71 ayrı noktada çıkan yangınlarda uçak, helikopter, arazöz gibi yangın müdahale araçlarıyla kontrol sağlanırken, binlerce personel de sahada görev alıyor.



Yangın çıkan bölgelerden birinde yapılan başarılı söndürme çalışmasının ardından 3 personelin uyuduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla fotoğraflandı.





MÜCADELENİN FOTOĞRAFI



Devrilen ve yanan ağaçlar arasında kıvrılarak uyumaya çalışan 3 personelin fotoğrafı, mücadelenin boyutunu da gözler önüne serdi.