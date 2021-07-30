Yangınla mücadelede duygulandıran kare! Kahraman personeller yangını söndürüp toprakta uyudu

Türkiye genelinde 71 ayrı noktada orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale topyekun sürerken, binlerce personel de sahada görev aldı. Sahadan gelen kareler yangınla mücadele eden personellerin çabasını gözler önüne serdi.
Ülkenin farklı noktalarında aynı anda çıkan yangınlarla birlikte tüm ekipler seferber oldu.
71 ayrı noktada çıkan yangınlarda uçak, helikopter, arazöz gibi yangın müdahale araçlarıyla kontrol sağlanırken, binlerce personel de sahada görev alıyor.
Yangın çıkan bölgelerden birinde yapılan başarılı söndürme çalışmasının ardından 3 personelin uyuduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla fotoğraflandı.