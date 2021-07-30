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Osmaniye'de evi yanan vatandaş İYİ Parti'nin kötü emelini bozguna uğrattı!

Osmaniye'de evi yanan vatandaş İYİ Parti'nin kötü emelini bozguna uğrattı!

Gittikleri her yerde çeşitli tiyatro oyunları ve algı senaryoları ile siyaset üretmeye çalışan İYİ Parti bu kez de orman yangınları üzerinden siyasi malzeme çıkarmaya kalkıştı. Osmaniye'deki yangın alanında incelemelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen, Mahmut Torşahin isimli vatandaşın yangında küle dönen evine girmek istedi. Duruma tepki gösteren Torşahin, "Benim evime girmeyin lütfen, sizin benim için yapacağınız bir şey yok" diyerek İYİ Partililerin sergilemek istediği oyunu bozguna uğrattı.

Güncel / 30 Temmuz 2021 Cuma 19:08
Osmaniye'de evi yanan vatandaş İYİ Parti'nin kötü emelini bozguna uğrattı!

Osmaniye'nin Kazmaca köyü ve Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde çıkan orman yangını, 3 gündür sürüyor. Kısmen kontrol altına alınan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangında bazı ev ve ahırlar ile ekili tarım arazileri de zarar gördü.

İYİ PARTİLİ HEYET, İNCELEME YAPTI

Bu arada, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen ve beraberindeki partili heyet, yangın alanında incelemelerde bulundu.

YANGINDA ZARAR GÖREN EVLERİ ZİYARET ETTİLER

Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen, daha sonra Karatepe köyü Sağlamerler Mahallesi'nde yangından dolayı zarar gören evleri ziyaret etti.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Ziyaret sırasında evi yanan Mahmut Torşahin isimli vatandaş, yanan evine girmeye çalışan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen'e tepki göstererek evine almadı.

'EVİME GİRMEYİN, SİZİN BENİM İÇİN YAPACAĞINIZ BİR ŞEY YOK'

'Benim haneme girmeyin.' diyen Mahmut Torşahin, Genel Başkan Yardımcısı Önşen'e 'Bakar mısınız çıkar mısınız evimden. Benim evime girmeyin lütfen, sizin benim için yapacağınız bir şey yok.' dedi.

İYİ Partili heyet, daha sonra bölgeden ayrıldı.


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