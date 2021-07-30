USD (Alış - Satış) : 8,50 - 8,51 EURO (Alış - Satış) : 10,09 - 10,10
Ana Sayfa.
Güncel
Muğla'da Milas ve Bodrum yangınları kontrol altına alındı

Muğla'da Milas ve Bodrum yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde dün başlayan yangınların kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarına başlanıldığını duyurdu.

Güncel / 30 Temmuz 2021 Cuma 13:04
Muğla'da Milas ve Bodrum yangınları kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerindeki ormanlık alanda dün yangın çıktı.

Ekiplerin hızlı bir şekilde sevk edildiği Milas ilçesindeki ormanlık bölgede dünden bu yana süren çalışmalar sonuç verdi ve yangın söndürüldü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının söndürüldüğü belirtildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekiplerinin çalışmalar yürüttüğü her iki ilçedeki yangında soğutmaya geçildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki ilçe ile ilgili son bilgileri paylaştı.

Bakan Pakdemirli, “Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Muğla Bodrum Güvercinlik yangını kontrol altına alındı. Her iki bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.” dedi.

YAHYALI'DAKİ YANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDI

Bu arada Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki yangının da kontrol altına alındığını belirten Bakan Pakdemirli, soğutma çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı