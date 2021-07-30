Muğla'da Milas ve Bodrum yangınları kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerindeki ormanlık alanda dün yangın çıktı.



Ekiplerin hızlı bir şekilde sevk edildiği Milas ilçesindeki ormanlık bölgede dünden bu yana süren çalışmalar sonuç verdi ve yangın söndürüldü.



SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI



Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının söndürüldüğü belirtildi.



Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekiplerinin çalışmalar yürüttüğü her iki ilçedeki yangında soğutmaya geçildi.



BAKAN PAKDEMİRLİ DUYURDU



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki ilçe ile ilgili son bilgileri paylaştı.



Bakan Pakdemirli, “Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Muğla Bodrum Güvercinlik yangını kontrol altına alındı. Her iki bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.” dedi.



YAHYALI'DAKİ YANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDI



Bu arada Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki yangının da kontrol altına alındığını belirten Bakan Pakdemirli, soğutma çalışmalarına başlandığını duyurdu.



Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.