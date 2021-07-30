Marmaris'te yangın! Alevler nasıl başladı? 10 yaşlarındaki iki çocuğun ifadesi alındı: Kitap yakıyorduk alev çoğaldı

Marmaris'te yangın tüm tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yangın sonrası herkesin merak ettiği soru ise "Marmaris'te yangın neden çıktı?" Yangını çıkardığı iddiasıyla 10 yaşlarında iki çocuğun ifadesi pedagog eşliğinde alındı. Çocuklar ifadelerinde "Kitap yakıyorduk, alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık" dedi. Bu arada Marmaris'teki yangında bir kişi de hayatını kaybetti.