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Marmaris'te yangın! Alevler nasıl başladı? 10 yaşlarındaki iki çocuğun ifadesi alındı: Kitap yakıyorduk alev çoğaldı

Marmaris'te yangın! Alevler nasıl başladı? 10 yaşlarındaki iki çocuğun ifadesi alındı: Kitap yakıyorduk alev çoğaldı

Marmaris'te yangın tüm tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yangın sonrası herkesin merak ettiği soru ise "Marmaris'te yangın neden çıktı?" Yangını çıkardığı iddiasıyla 10 yaşlarında iki çocuğun ifadesi pedagog eşliğinde alındı. Çocuklar ifadelerinde "Kitap yakıyorduk, alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık" dedi. Bu arada Marmaris'teki yangında bir kişi de hayatını kaybetti.

Güncel / 30 Temmuz 2021 Cuma 11:04
Marmaris'te yangın! Alevler nasıl başladı? 10 yaşlarındaki iki çocuğun ifadesi alındı: Kitap yakıyorduk alev çoğaldı

Marmaris İçmeler kara yolu Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

YERLEŞİM YERİ VE OTELLERE 100 METRE UZAKLIKTA


Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yerleşim yeri ve otellere 100 metre uzaklıktaki yangın bölgesine, ilk etapta 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

'KİTAP YAKIYORDUK, BİR ANDA ALEV ÇOĞALDI, KAÇTIK'


Alevlerin başladığı noktaya yakın yerde evleri bulunanlar, yangını komşu çocuklarının çıkardığını öne sürdü.

Bunun üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, 10 yaşlarında 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadelerini aldı.

Çocukların, 'Kitap yakıyorduk. Bir anda alev çoğaldı.

Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık' dediği öğrenildi.

Öte yandan Bodrum ve Köyceğiz'deki yangınlarla ilgili de araştırmaların sürdüğü belirtildi.


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