Her taşın altından Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul çıkıyor! 4 ayrı FETÖ bağlantısı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi için kontrollü darbe söyleminin mimarı olduğu bilinen Bylock'çu eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un örgüt bağlantılarına ait her geçen gün yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Bylock'un lisans sahibi David Keynes'in ABD'den Türkiye'ye gelip soruşturma birimlerine teslim olması gündeme bomba gibi düştü. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen ancak ifadeleri savcılık tarafından yeterli görülmeyerek tutuklanan ve hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen Keynes'in, neredeyse her taşın altından çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bylock'çu eski başdanışmanı Fatih Gürsul'la aynı örgüt evinde kaldığı ortaya çıktı.



CHP İMAMIYLA DİRSEK TEMASI

DAVİD KEYNES'İ KONTROL ALTINDA TUTUYORDU

MİT TIR'LARINI DURDURAN ASKERLERİN İMAMIYLA AYNI GRUPTA

ABİ NASIL HAREKET EDELİM



MASON MAHREM YAPILANMASINDA ÖĞRENCİ





CEZASI BOZULDU

Gürsul'un bugüne kadar ortaya çıkarılan FETÖ bağlantılarının ayrıntılarına SABAH ulaştı. Gürsul 17-25 Aralık darbe girişiminden kısa bir süre önce Kılıçdaroğlu'nun yanına yerleştirilerek başdanışmanı yapıldı. 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre sonra ise örgüt bağlantılarının deşifre olması nedeniyle görevine son verildi. Toplam 28 bin kez Bylock'a giriş yaptı. Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanının en çok temasta olduğu isim örgütün CHP'den sorumlu imamı olan Ahmet Hamdi Parlak. Parlak, aynı zamanda MİT TIR'ları kumpasındaki en kritik isimlerinden de biri. Parlak, Bylock'un lisans sahibi David Keynes'in mahrem yapılanmayı ifşa etmesin diye Ankara'daki örgüt evinde 'karantinaya' alan, bir nevi gözetim altında tutan kişiydi. Aynı eve CHP liderinin eski Bylockçu başdanışmanı Fatih Gürsul da kalıyordu.David Keynes de ifadesinde Gürsul'la Ankara'daki üniversite eğitimi sırasında tanıştığını, Gürsul'un o dönem örgüt yurtlarında kalarak belletmenik yaptığını ifade etti. Gürsul hakkında ifade veren gizli tanık 'Karadeniz' ifadesinde, "Ahmet Hamdi Parlak ile Fatih Gürsul'un iyi derecede arkadaşlığı vardır. Birbirleriyle sık görüşürlerdi. Alpaslan Demir (David Keynes)'i kontrol altında tutan ekipte yer almıştır" ifadelerini kullandı.Gürsul'a FETÖ tarafından verilen önemin bir diğer yansıması ise Bylock yazışmalarında 'Genel Müdürler' (GM) isimli gruba alınması oldu. Gürsul'un alındığı grup, MİT TIR'larını durduran askerlerden sorumlu olan 'Cemil' kod Süleyman Gürbüz'ün de bulunduğu bir gruptu. Gürsul, GM Grubu'ndaki Kemal Kılıçdaroğlu'nu GB (Genel Başkan) veya KK kısaltması ile ifade ediyor. Yapılan yazışmalarda 7 Haziran ve 1 Kasım 2015'teki seçimlere yönelik örgütsel faaliyetlerle ilgili çalışmalar yer alıyor.Soruşturma birimlerinin yaptığı Bylock yazışmalarında tespitler de Gürsul'un Ahmet Hamdi Parlak'tan aldığı talimatları içeriyor. Yazışma içeriklerinde geçen, 'Abi erken seçim var ya, Erdoğan 1 Kasım dedi, benim erken gelmem gerekir mi?' sözü ile kastedilenin 1 Kasım 2015 günü ülkemizde yapılan genel seçimler olduğu değerlendirildiğinden, Gürsul'un Ahmet Hamdi Parlak isimli kişiden, söz konusu seçim öncesinde nasıl hareket etmesi yönünde fikirlerine başvurduğu tespit edildi. Gürsul'un Kılıçdaroğlu'nu 'GB' yani Genel Başkan ve 'KK' Kemal Kılıçdaroğlu şeklinde kodladığı da yazışmalarla ortaya çıkarıldı.FETÖ'nün Gürsul'a verdiği bir diğer önemi gösteren bir diğer önemli veri ise; FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in üst düzey bir mahrem imama, "Bu bir sır. Arkadaşlar bunu kimseye duyurmasınlar. Hoca bu işlere de el atmış dedirmesinler" dediği Mason Mahrem yapılanmasında 'öğrenci' çıkması oldu. Soruşturma birimlerinden elde edilen verilere göre örgüt, bu şahısları seçerken ilk şart olarak örgüt içinden ve örgüte tam olarak bağlı olmalarını gözetti. Bu yapılanmaya seçilecek olan kişilerin örgüt kurumlarında okumamış ve çalışmamış olmasına dikkat edildi. Mason localarına sızdırılacak kişilerin aynı zamanda loca faaliyetlerine de uygun olması şartı konuldu.Gürsul, İstanbul Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı ve FETÖ üyeliği suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkındaki ceza Yargıtay tarafından bozuldu. Dosya yerel mahkemeye gönderildi tahliye edildi.