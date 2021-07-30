CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanı ABD Temsilciler Meclisi üyesi Gregory Meeks ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Gregory Meeks ile görüştü. Son yıllarda Türkiye düşmanlığıyla bilinen Meeks, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak, Türkiye'ye karşı baskı yapılmasını isteyen 180 vekilden biri olarak biliniyor. Meeks, Nisan ayında Biden'ın soykırım yalanını tanıması için mektup yazan kongre üyeleri arasında da yer aldı.



GÖRÜŞME İÇERİĞİ AÇIKLANMADI

"TÜRKİYE, EL NUSRA'YA SİLAH GÖNDERDİ"

"ERDOĞAN ABD'YE GİRMESİN"

"15 TEMMUZ'DAN SONRA YETKİLERİNİ AŞTI"

"KAMU HİZMETLİLERİ HAPİSTE"

KÜSTAH 'TÜRKİYE' MEKTUBU

1915 ÇAĞRISI

CHP'NİN KHK BULUŞMASI ESKİŞEHİR'DEYDİ



Görüşmeyi CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan sosyal medya hesabından duyurdu. Özcan görüşmeyi Meeks'i de etiketleyerek "Bu akşam Sayın Genel Başkanımızın ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Gregory Meeks ile yaptığı toplantıya katıldım" sözleriyle paylaştı. CHP ve Kılıçdaroğlu'nun hesaplarından görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir bilginin paylaşılmadığı görüşmede Ünal Çeviköz de yer aldı.Meeks'in son yıllarda öne çıkan Türkiye karşıtı faaliyetleri şu şekilde:ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesine bağlı Avrupa, Avrasya ve Yükselen Tehditler Alt komitesinde Cumhuriyetçi Milletvekili Dana Rohrabacher'in başkanlık ettiği toplantıda "Türkiye'de gerileyen Demokrasi" başlığıyla Türkiye'deki son gelişmeler tartışıldı. Komitede konuşan Gregory Meeks, Kongre'nin Türkiye'deki demokrasi gelişiminden endişeli olduğunu, son zamanlarda Türkiye'deki üniversite ve basına karşı baskının özellikle kaygı verici verici olduğunu söyledi.Mayıs 2017'de ABD Kongresinin Avrupa, Avrasya ve Yükselen Tehditler isimli alt komitesi başkanı Dana Tyrone Rohrabacher'in başkanlığında yapılan toplantıda Başkan Erdoğan'ın bir daha ABD'ye davet edilmemesi istendi. Rohrabacher ve komitesi, 16 Mayıs'ta Washington'daki Türk Büyükelçiliği Rezidansı önündeki kavgayı tartışmak için toplandı ve o gün saldırıya maruz kalan bazı protestocular da toplantıda 'şahit' olarak konuştu. Toplantıda konuşan Meeks, yaşanan olayla ilgili Başkan Erdoğan'ı şu sözlerle suçladı: "Türkiye'de bireysel özgürlüklere saldırılıyor. Şimdi de bu baskı ortamının, dünya demokrasisinin beşiği olan Washington'a taşınması düşünülüyor. Barışçıl protestocular, kabadayılar tarafından saldırıya uğradı. Ortaya çıkan görüntüler Erdoğan'ın olayları aracından izlediğini, müdahalede bulunmadan uzaklaştığını, böylelikle pasif onay verdiğini gösteriyor."Nisan 2017'de ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komite üyeleri Türkiye'yi hedef aldı. Referandum öncesi yapılan toplantıda Komite üyeleri FETÖ ile mücadeleyi 'otoriterlik' göstergesi sayarken Ankara için 'terör eğilimli hükümet', 'otoriter rejim' gibi ağır ifadeler kullandı. Oturumda konuşan Meeks şunları söyledi: "15 Temmuz darbesi Türkiye için bir şok oldu. Erdoğan sonrasında hükümet kurumlarını darbecilerden, Gülencilerden ve başkalarından temizlemeye çalıştı. Bunu yaparken yetkilerini aştı, demokrasinin temel kurallarını çiğnedi. Şimdi yeni bir sınav geliyor. Referandum. Türkiye'yi başkanlık olarak adlandırılan yeni bir sistemin dönüştürecek olan oylama. (...) Değişen bir şey olmayacak, ekonomi hala acı çekecek, aydınlar Türkiye'yi terk etmeye devam edecek, liberal bir Türkiye'ye gidecek yol daralacak.Medyada ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına rağmen, yüzlerce binlerce kamu hizmetlisinin kovulup hapse atılmalarına rağmen, önümüzdeki seçimlerinin özgür ve adil olmayacağını bilmemize rağmen hala Türkiye'de ki halk sokaklarda gösteri yapmaktadır."ABD Temsilciler Meclisinde Demokratlar ve Cumhuriyetçilerden 170 vekil, Mart 2021'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup göndererek Joe Biden yönetiminin Türkiye ile ilgili politikalarında insan hakları konusundaki sorunları gündemde tutmasını istedi. Erdoğan'ın 'siyasi muhaliflerini, gazetecileri ve azınlık gruplarına mensup kişileri' haksız yere hapse attığı şeklinde değerlendirmelere yer verilen mektubun imzacıların arasında Meeks de bulunuyor.Nisan 2021'de ABD Kongresinden Biden'a sözde 'Ermeni soykırımı' çağrısı yapıldı. 100'ün üzerinde Kongre üyesi, Joe Biden'dan 24 Nisan konuşmasında sözde "Ermeni soykırımını" resmen tanımasını istedi. Meeks'in de imzacılar arasında yer aldığı mektupta şunlar kaydedildi: "24 Nisan'da dünya, Ermeni Soykırımı'nın, 1915'ten 1923'e kadar Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1 milyon 500 bin Ermeni'nin sistematik olarak öldürülmeleri ve birçoğunun da yerlerinden edilmesinin ilk günlerinin 106'ıncı yıldönümünü anacak. Yıllar boyunca dünya genelinde liderler, 20'inci yüzyılın bu ilk soykırımını tanırken, ABD Başkanları sessiz kalmayı sürdürdü. Gururlu Ermeni-Amerikan toplumu ve doğruluk ve adaleti destekleyen herkesle birlikte sizi 24 Nisan açıklamasında Ermeni Soykırımı'nı açıkça ve doğrudan tanımaya çağırıyoruz."CHP'nin çoğunlukla FETÖ ve PKK bağlantısı nedeniyle ihraç edilen KHK'lılarla dördüncü buluşması Eskişehir'de yapıldı.Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Genel Başkan Yardımcısı eski Taraf yazarı Yüksel Taşkın, CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer, KHK'lı Platformlar Birliği Başkanı Münir Korkmaz, ile CHP'li belediye başkanları katıldı.KHK'lı Platformlar Birliği Başkanı Münir Korkmaz CHP'ye teşekkür ettiği konuşmasında "Bu ülkede demokrasi, barış, adalet istemek bir suç. Dolayısıyla medyada bu buluşmaların içeriğini itibarsızlaştırmak için çabalar var ama CHP gerçekten bu konuda cesur davranıyor. Biz bu işin siyaseten çözüleceğine inanıyoruz. Artık hukukla falan çözülmez" dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın da "Bazılarımız diyor ki samimi misiniz? Ben zaten barış bildirisine imza attığım için üniversiteden atıldım. Çok çok sevdiğim mesleğimden atıldım. Kendim için de mücadele ediyorum. Dolayısıyla bu samimiyet meselesini aşalım" diye konuştu.