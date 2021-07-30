Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi’ndeki cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:
Yangınlarla ilgili soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. Yoğun çalışmalar devam ediyor. Sonuçları netleşince açıklayacağız. Sabotaj iddiası araştırılıyor. Boş verilip geçilecek şey değil çok değişik mekanlarda hemen hemen aynı zamanlarda süren bir yangın. Bunun
THK uçaklarıyla ilgili tartışmalar
Burada bile siyaset yapılıyor. Maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları üzüntü verici. Yangınlar üzerinden bile siyaset yapıyorlar. Bir taraftan ciğerimiz yanıyor. İlgili bakan arkadaşlarımızı bölgeye göndermiş durumdayım. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. THK’nın uçakları kullanılmıyormuş. THK'nın elinde rahatlıkla kullanabileceği uçaklar yok. bilmeden konuşuyorlar. Zannediyorlar ki biz sanki yangını sadece seyrediyoruz.
45 fonksiyonel helikopter, 1080 arasöz, 280 su tankeri, bölgede yangına müdahale ediyor.