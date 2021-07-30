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Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camisi’ndeki cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Güncel / 30 Temmuz 2021 Cuma 14:08
Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Yangınlarla ilgili soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. Yoğun çalışmalar devam ediyor. Sonuçları netleşince açıklayacağız. Sabotaj iddiası araştırılıyor. Boş verilip geçilecek şey değil çok değişik mekanlarda hemen hemen aynı zamanlarda süren bir yangın. Bunun

THK uçaklarıyla ilgili tartışmalar
Burada bile siyaset yapılıyor. Maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları üzüntü verici. Yangınlar üzerinden bile siyaset yapıyorlar. Bir taraftan ciğerimiz yanıyor. İlgili bakan arkadaşlarımızı bölgeye göndermiş durumdayım. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. THK’nın uçakları kullanılmıyormuş. THK'nın elinde rahatlıkla kullanabileceği uçaklar yok. bilmeden konuşuyorlar. Zannediyorlar ki biz sanki yangını sadece seyrediyoruz.

45 fonksiyonel helikopter, 1080 arasöz, 280 su tankeri, bölgede yangına müdahale ediyor.

"Tek bir vatandaşı mağdur etmeyeceğiz"

Sel felaketinde nasıl kimseyi mağdur etmeyeceğimizi söyleyip adımlarımızı attıysak evi yanan hayvanları tele f olanlarla ilgili hepsinin hasar tespit çalışmaları yapılacak. hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. TOKİ ile beraber bölgede evi yananların evlerini hızlıca inşa ederek en kısa zamanda sahiplerine teslim edilecek.

Koronavirüs kısıtlamalamaları


İlk Kabine toplantısında koronavirüs tedbirlerini gündeme alacağız. 72 milyon doz aşı yaptık. dünyada aşı yapacak aşısı olmayan ülkeler var. Türkiye olarak rahatız. En sağlıklı şekilde bu mücadeleyi nasıl sürdürür, bunun çabasındayız. Yerli solunum makinelerini üreten bir ülke haline geldik. Hastane konusunda da sıkıntımız yok. Bayram her şeyi bir yerde vaka sayılarını çevirdi. Aşı olmayanlara kısıtlama gelip gelmeyeceğini ilk Kabine'de görüşeceğiz.


ABD'nin Dedeağaç'a askeri göndermesi


Yakından takip ediyoruz. Tedbirse tedbir yakından takip ediyoruz.


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