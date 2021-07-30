Bakan Koca Manavgat'ta yaralılarla ilgili son durumu paylaştı!

Bakan Koca sosyal medya hesabından Manavgat yangınında yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşlarla ilgili son durumu paylaştı.



Koca yaptığı paylaşımda:



"Manavgat’taki orman yangınında üç can kaybımız var. İkisi kırıklarından dolayı ameliyat edilen 16 kişinin tedavileri sürüyor. 292 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Kısmi tahliye gereği, Devlet Hastanemizdeki 10 yoğum bakım hastası diğer hastanelere nakledildi."