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Azerbaycan’dan orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye’ye önemli destek!

Azerbaycan’dan orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye’ye önemli destek!

Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye 100 kişilik uzman ekip gönderdi. Ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi..

Güncel / 30 Temmuz 2021 Cuma 20:56
Azerbaycan’dan orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye’ye önemli destek!

Azerbaycan'dan orman yangınları ile mücadele eden Türkiye'ye destek geldi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik yangına müdahale ekibi başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçakla Türkiye'ye gitmez üzere yola çıktı.

Türkiye'ye 100 kişilik uzman ekibin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla gönderildiğini belirten Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığının 100 kişilik ekibinin ilk olarak Muğla ilinin Dalaman ilçesine doğru hareket edeceğini ifade etti.

"BİZDEN İLAVE EKİP İSTENİRSE GÖNDERMEYE HAZIRIZ"

Türkiye'de günlerdir devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenler olduğunu vurgulayarak, durumun ciddiyetine dikkat çeken Mirzeyev, "Yangın söndürme ekiplerimiz özel teçhizatla donatılmıştır. Bu, bizim Türkiye gönderdiğimiz ilk grup olacak. Bizden ilave ekip istenirse göndermeye hazırız. Türkiye'ye göndermek üzere 2 helikopter ve 500 kişilik bir ekip hazır bulunuyor. Biz hazır durumda bekliyoruz, gerektiği takdirde göndermeye hazırız" dedi.

İLHAM ALİYEV'DEN BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRKİYE'YE MESAJ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, orman yangınlarının söndürülmesi ve kontrol altına alınmasına destek olması amacıyla Türkiye'ye ekiplerin gönderilmesi hususunda talimat verdiğini bildirmişti.

Öte yandan Aliyev, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Aliyev mesajında, "Azerbaycan hükümeti ve halkı, her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türk halkı ile dayanışma içindedir ve onun yanındadır" ifadelerine yer verdi.

Hacıyev, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Başbakanı ve Olağanüstü Haller Bakanı'na gerekli talimatları verdi. İlgili devlet kurumları Türk muadilleriyle temasa geçti ve yardım ekipleri en kısa sürede kardeş ülkeye hareket edecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev mesajında, kardeş Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan şiddetli orman yangınları ve sonuçlarının kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki hükümetin attığı kararlı adımlar sayesinde azimli ve mücadeleci Türk halkının bu felaketi kısa sürede atlatacağından emin olduğunu kaydeden Aliyev, mesajında, "Azerbaycan hükümeti ve halkı, her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türk halkı ile dayanışma içindedir ve onun yanındadır." ifadesini kullandı.

Aliyev, şahsı ve Azerbaycan halkı adına, yangınlarda hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziyelerini sundu yaralılara acil şifalar diledi.


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