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Arka Sokaklar Rıza Baba Öldü mü? Zafer Ergin Diziden Neden Ayrıldı?

Arka Sokaklar Rıza Baba Öldü mü? Zafer Ergin Diziden Neden Ayrıldı?

Uzun yılların sevilen dizisi Arka Sokaklar’dan kötü haber geldi! Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba karakterinin diziden ayrılacağının haberi sosyal medyada gündem oldu! Rıza Baba karakterine can veren Zafer Engin’in diziden ayrılacağının haberinin gündeme gelmesi üzerine çeşitli sorular sorulmaya başladı. Peki, Arka Sokaklar Rıza Baba karakteri öldü mü? Zafer Engin diziden neden ayrıldı?

Güncel / 30 Temmuz 2021 Cuma 14:19
Arka Sokaklar Rıza Baba Öldü mü? Zafer Ergin Diziden Neden Ayrıldı?

Arka Sokaklar dizisinin sevilen ismi Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı haberinin çıkması üzerine pek çok kişi bu konu hakkında tartışmaya başladı. Peki, Arka Sokaklar'ın sevilen ismi Zaref Ergin diziden arılıyor mu? Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü?

Arka Sokaklar Rıza Baba Öldü mü?


2006 yılından bu yana Kanal D ekranlarının vazgeçilmez dizisi olan Arka Sokaklar'dan yeni haberler geliyor. Seyirciyi şok eden haberler arasında Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in diziden ayrıldığına dair iddialar bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Hüsnü Çoban rolüyle bilinen Özgür Ozan'ın Aşk Taktikleri'nin kadrosuna katıldığı haberinin gelmesi üzerine bu haber Arka Sokaklar hayranlarını sarsmıştı. Şimdi ise Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Engin'in Arka Sokaklar'a veda edeceği iddia ediliyor. Alınan bilgiler doğrultusunda Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı iddiası güçlenirken pek çok isim Zafer Ergin diziden neden ayrıldı? Sorusunu soruyor. Peki, Zaref Ergin diziden neden ayrıldı?



Zafer Engin Diziden Neden Ayrıldı?


2006 yılında Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna katılan ve yıllardır kadronun vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Zafer Ergin'in diziden ayrılma haberinin gelmesi üzerine haber sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kişi Rıza Baba öldü mü? Zafer Ergin diziden ayrıldı mı? sorusunu soruyor olsa da bu konu hakkında kesin bir açıklama gerçekleştirilmedi.

Rıza Baba öldü mü? Ya da Zafer Ergin diziden ayrıldı mı? sorusunu soran kişilere ilerleyen günlerde açıklama geleceği düşünülüyor.

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