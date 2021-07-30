Adana'da yangın varken CHP'li Ceyhan Belediyesi 'vur patlasın çal oynasın' şenlik düzenledi!

Türkiye'de 21 ilde meydana gelen orman yangınları vatandaşların ciğerlerini yakarken, CHP'li Ceyhan Belediyesi tepki çeken bir etkinlik gerçekleştirdi. Adana da orman yangınlarından etkilenen bölgelerden biriyken, CHP'li Ceyhan Belediyesi şenlik düzenleyerek büyük bir saygısızlığa imza attı.



CHP'li Ceyhan Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında çıkan yangınlarla alakalı mesaj yayınlamasının ardından skandal bir şenlik düzenlemesi tepkilere neden oldu.





