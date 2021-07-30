Adana'da yangın varken CHP'li Ceyhan Belediyesi 'vur patlasın çal oynasın' şenlik düzenledi!

Türkiye'nin ciğeri Ege ve Akdeniz'deki orman yangınları ile yanıyor. Yangın bölgelerinden birisi de Adana'daydı. Adana'da orman yangını varken CHP'li Ceyhan Belediyesi skandal bir harekete imza attı. Türkiye'nin kalbi yangın yerlerinde atarken, CHP'li belediye şenlik düzenledi, halaylar çekti.
Türkiye'de 21 ilde meydana gelen orman yangınları vatandaşların ciğerlerini yakarken, CHP'li Ceyhan Belediyesi tepki çeken bir etkinlik gerçekleştirdi. Adana da orman yangınlarından etkilenen bölgelerden biriyken, CHP'li Ceyhan Belediyesi şenlik düzenleyerek büyük bir saygısızlığa imza attı.
CHP'li Ceyhan Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında çıkan yangınlarla alakalı mesaj yayınlamasının ardından skandal bir şenlik düzenlemesi tepkilere neden oldu.