43 yangın kontrol altında!

Turizm cenneti doğa harikası Muğla'da, 5 ayrı noktada yangın çıktı. Öğle saatlerinde önce dünyanın incisi Marmaris alev aldı. Ardından Bodrum Güvercinlik ve Köyceğiz'de de alevler yükselmeye başladı. Paniğe neden olan yangınlarda, turistik tesisler ve evler tahliye edildi. Cennet bir anda cehenneme döndü. Yetkililerden, Bodrum Güvercinlik'teki yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi. Muğla'da Marmaris ve Köyceğiz'deki yangınların kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor.









Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 42 yangının kontrol altına alındığını duyurdu.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pakdemirli; 'Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz.' ifadelerini kullandı.



SOMA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Bakan Pakdemirli yaptığı son dakika açıklamasında, Manisa Soma'da çıkan orman yangınının da kontrol altına alındığını duyurdu. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarılırken, bu gelişmeyle birlikte 43 nokta kontrol altına alınmış oldu.

