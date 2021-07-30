31 Temmuz Cumartesi Yayın Akışı 31 Temmuz Cumartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 31 Temmuz Cumartesi TV’de Hangi Diziler Var? 31 Temmuz Cumartesi Hangi Diziler Var?

Türkiye'nin en çok beğenilen kanallarında yeni bir haftanın daha sonuna gelindi. Birbirinden eğlenceli yaz dizilerin yeni bölümlerinin seyircisiyle buluşacağı 31 Temmuz Cumartesi hangi diziler var? İşte 31 Temmuz Cumartesi günü yayın akışı…





31 Temmuz 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı



31 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı



31 Temmuz Cumartesi Star TV Yayın Akışı



31 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı



31 Temmuz 2021 Cumartesi FOX TV Yayın Akışı



31 Temmuz 2021 Cumartesi Yayın Akışı



31 Temmuz 2021 Cumartesi Yayın Akışı



31 Temmuz 2021 Cumartesi Yayın Akışı



• 08.00 Şans Kapıyı Çalınca• 10.00 E.T.• 12.10 Kalp Yarası• 15.20 Avatar• 18.40 ATV Ana Haber• 20.00 Kim Milyoner Olmak İster• 07.00 Sihirli Annem• 08.30 Konuştukça• 09.45 Magazin D Cumartesi• 13.00 Aşkın Tarifi• 16.00 Büyük Göç• 18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu• 20.00 Derinlerdeki Dehşet• 07.00 Medcezir* 08.15 Çizgi film kuşağı08.45 Kaçak Gelinler• 09.30 Yüksek Sosyete• 13.00 Yerli Dizi• 16.00 Yerli dizi• 18.45 Star Haber• 20.00 Star Market• 00.30 Yerli Dizi Tekrar• 06.00 Kalp Atışı• 10.00 Cumartesi Sürprizi• 13.00 Bir Şansım Olsa• 14.30 Feryat16.30 İyi Aile Çocuğu• 18.45 Hafta Sonu Ana Haber• 20.00 Güldür Güldür Show• 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu• 11.15 Aşk Mantık İntikam• 13.45 Bay Yanlış• 16.00 Son Yaz• 19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu• 20.30 Şef Akademi• 22.45 Aile Hükümeti• 00.30 Bay Yanlış• 06.15 İmparatoriçe Ki• 19.00 Yeşil Deniz• 11.45 Yedi Numara• 12.50 Ev Sineması Kuşağı Batlır• 14.55 Seksenler• 17.45 Yıldızların Yolu• 19.00 Ana Haber• 20.00 Yeşil Yol• 06.30 Kanal 7'de Sabah• 08.00 Ankara'da Yedim Taze Meyvayı• 10.00 Annenin Vasiyeti• 12.00 Gündüz Gece• 13.30 Baş Tacım• 15.15 Dünyanın Tadı• 16.00 Masum• 18.00 Hafta Sonu Haberleri• 19.00 Baş Tacım• 21.30 Elimi Bırakma• 07.00 Oynat Bakalım• 09.45 Mutfakta Türev Var• 10.30 Süper 1 Takım• 10.45 Masterchef Türkiye• 14.30 Yerli Sinema• 20.00 Masterchef Türkiye• 00.15 Diziİşte Türkiye'nin en sevilen kanallarında