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31 Temmuz Cumartesi Yayın Akışı 31 Temmuz Cumartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 31 Temmuz Cumartesi TV’de Hangi Diziler Var? 31 Temmuz Cumartesi Hangi Diziler Var?

31 Temmuz Cumartesi Yayın Akışı 31 Temmuz Cumartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 31 Temmuz Cumartesi TV’de Hangi Diziler Var? 31 Temmuz Cumartesi Hangi Diziler Var?

Türkiye’nin en çok tercih edilen kanallarında yeni bir haftanın daha sonuna gelindi. 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü hafta sonu dizilerinin yeni bölümleri ekrana gelecek. Birbirinden eğlenceli yaz dizilerinin dizilerin yeni bölümlerinin seyircisiyle buluşacağı 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü hangi diziler var? 31 Temmuz Cumartesi Yayın Akışı 31 Temmuz Cumartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 31 Temmuz Cumartesi televizyonda hangi diziler var? 31 Temmuz Cumartesi günü yayın akışı

Güncel / 30 Temmuz 2021 Cuma 17:12
31 Temmuz Cumartesi Yayın Akışı 31 Temmuz Cumartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 31 Temmuz Cumartesi TV’de Hangi Diziler Var? 31 Temmuz Cumartesi Hangi Diziler Var?

Türkiye'nin en çok beğenilen kanallarında yeni bir haftanın daha sonuna gelindi. Birbirinden eğlenceli yaz dizilerin yeni bölümlerinin seyircisiyle buluşacağı 31 Temmuz Cumartesi hangi diziler var? İşte 31 Temmuz Cumartesi günü yayın akışı

31 Temmuz 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı


• 08.00 Şans Kapıyı Çalınca
• 10.00 E.T.
• 12.10 Kalp Yarası
• 15.20 Avatar
• 18.40 ATV Ana Haber
• 20.00 Kim Milyoner Olmak İster

31 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı


• 07.00 Sihirli Annem
• 08.30 Konuştukça
• 09.45 Magazin D Cumartesi
• 13.00 Aşkın Tarifi
• 16.00 Büyük Göç
• 18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
• 20.00 Derinlerdeki Dehşet


31 Temmuz Cumartesi Star TV Yayın Akışı


• 07.00 Medcezir
* 08.15 Çizgi film kuşağı
08.45 Kaçak Gelinler
• 09.30 Yüksek Sosyete
• 13.00 Yerli Dizi
• 16.00 Yerli dizi
• 18.45 Star Haber
• 20.00 Star Market
• 00.30 Yerli Dizi Tekrar

31 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı


• 06.00 Kalp Atışı
• 10.00 Cumartesi Sürprizi
• 13.00 Bir Şansım Olsa
• 14.30 Feryat
16.30 İyi Aile Çocuğu
• 18.45 Hafta Sonu Ana Haber
• 20.00 Güldür Güldür Show

31 Temmuz 2021 Cumartesi FOX TV Yayın Akışı


• 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
• 11.15 Aşk Mantık İntikam
• 13.45 Bay Yanlış
• 16.00 Son Yaz
• 19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
• 20.30 Şef Akademi
• 22.45 Aile Hükümeti
• 00.30 Bay Yanlış

31 Temmuz 2021 Cumartesi Yayın Akışı


• 06.15 İmparatoriçe Ki
• 19.00 Yeşil Deniz
• 11.45 Yedi Numara
• 12.50 Ev Sineması Kuşağı Batlır
• 14.55 Seksenler
• 17.45 Yıldızların Yolu
• 19.00 Ana Haber
• 20.00 Yeşil Yol

31 Temmuz 2021 Cumartesi Yayın Akışı


• 06.30 Kanal 7'de Sabah
• 08.00 Ankara'da Yedim Taze Meyvayı
• 10.00 Annenin Vasiyeti
• 12.00 Gündüz Gece
• 13.30 Baş Tacım
• 15.15 Dünyanın Tadı
• 16.00 Masum
• 18.00 Hafta Sonu Haberleri
• 19.00 Baş Tacım
• 21.30 Elimi Bırakma

31 Temmuz 2021 Cumartesi Yayın Akışı


• 07.00 Oynat Bakalım
• 09.45 Mutfakta Türev Var
• 10.30 Süper 1 Takım
• 10.45 Masterchef Türkiye
• 14.30 Yerli Sinema
• 20.00 Masterchef Türkiye
• 00.15 Dizi

İşte Türkiye'nin en sevilen kanallarında 31 Temmuz Cumartesi 2021 yayın akışı!

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