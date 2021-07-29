30 Temmuz Cuma Yayın Akışı 30 Temmuz Cuma Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 30 Temmuz Cuma TV’de Hangi Diziler Var? 30 Temmuz Cuma Günü Televizyonda Ne Var? 30 Temmuz Cuma Yayın Akışı

Türkiye'nin sevilen kanallarında oldukça yoğun bir haftanın sonuna gelindi. İşte birbirinden farklı dizilerin ekrana geleceği 30 Temmuz Cuma yayın akışı! 30 Temmuz Cuma günü hangi diziler var?
30 Temmuz 2021 Cuma ATV Yayın Akışı
• 08.00 Kahvaltı Haberleri
• 10.00 Kardeşlerim
• 13.0 ATV Gün Ortası
• 14.00 Maraşlı
• 16.05 Bir Zamanlar Çukurova
• 19.00 ATV Ana Haber
• 20.00 İnanılmaz Aile 2 TV'de İlk- Yabancı Sinema
30 Temmuz 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı
• 06.00 Geniş Aile
• 07.00 Medcezir
• 09.15 Yüksek Sosyete
• 10.45 Kaçak Gelinler
• 13.15 Aramızda Kalsın
• 16.20 Güzel Köylü
• 18.30 Star Haber
• 20.00 Kazara Aşk
30 Temmuz 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı
• 08.00 Çalar Saat
• 11.00 Şef Akademi Doğada
• 12.30 Hayat Bayram Olsa
• 14.00 Mucize Doktor
• 16.30 Şevkat Yerimdar
• 19.00 FOX Ana Haber
• 20.00 Güldür Güldür Show
30 Temmuz 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı
• 05.30 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
• 06.40 Kalk Gidelim
• 10.10 Tozkoparan İskender
• 11.40 Gönül Dağı
• 15.20 Masumlar Apartmanı
• 19.00 Ana Haber
• 20.00 Yabancı Sinema ‘Vikingler Büyük Macera'
30 Temmuz 2021 Cuma Kanal 7 Yayın Akışı
• 06.30 Kanal 7'de Sabah
• 08.00 Tv Filmi Zeliş ile İrem
• 09.45 Yemin
• 10.50 Nermin'in Enfes Mutfağı
• 12.30 Dizi ‘Aşk Bir Rüya'
• 14.30 Mutfağım Şahane
• 15.30 Masum
• 18.00 Kanal 7 Haber Saati
• 19.00 Baş Tacım
• 21.30 Diriliş Ertuğrul
30 Temmuz 2021 Cuma TV8 Yayın Akışı
• 06.30 Oynat Bakalım
• 07.15 8'de Sağlık
• 08.30 Oynat Bakalım
• 09.30 MasterChef Türkiye
• 13.00 Paylaş Benimle
• 15.00 Paylaş Benimle / Yeni Bölüm
• 17.15 MasterChef Türkiye
• 20.00 MasterChef Türkiye- Yeni Bölüm
İşte Türkiye'nin en çok sevilen kanallarının 30 Temmuz Cuma yayın akışı
!
İlgili Haberler:
ATV Yayın akışı
Star TV Yayın akışı
FOX Yayın Akışı
TRT1 yayın akışı
30 Temmuz 2021 Yayın Akışı