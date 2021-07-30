USD (Alış - Satış) : 8,50 - 8,51 EURO (Alış - Satış) : 10,09 - 10,10
Ana Sayfa.
Güncel
21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı

21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelinde 28-29 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin son durumu gösteren bir tablo yayınladı. Tabloya göre, 21 ilde çıkan yangınların 42'si kontrol altında.

Güncel / 30 Temmuz 2021 Cuma 09:35
21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı

Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan yangınlar, Türkiye'yi üzüntüye boğdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelinde 28-29 Temmuz tarihlerinde çıkan yangınlara ilişkin son değerlendirmeleri paylaştı.

21 İLDE ÇIKAN 63 YANGININ 42'Sİ KONTROL ALTINDA

'Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz.' ifadesini kullanan Bakan Pakdemirli, 21 ilde çıkan 63 yangının 42'sinin kontrol altına alındığı söyledi.

'CANIMIZ YANIYOR, SÖNDÜRECEĞİZ'

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında yangınlarla ilgili bir tabloda paylaşan Bakan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

'Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz.'

TABLO PAYLAŞTI

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Adana, Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere, 21 ilde çıkan 63 yangının 42'sinin kontrol altına alındığı ve 21 yangının ise devam ettiği yer aldı.



SÖNDÜRÜLEN YANGINLAR

Tabloya göre, söndürülen yangınlar şu şekilde sıralandı;

- Kütahya Emet

-Balıkesir Merkez

-Kilis Merkez

- Kahramanmaraş

-Kocaeli Derince

-Kastamonu Taşköprü

-Sakarya

-İstanbul

-Kocaeli

- Hatay İskenderun

-Bursa Keleş

-İzmir Ödemiş

-Diyarbakır Dicle

-Karaman Merkez

21 ilde çıkan 63 yangının 42 si kontrol altına alındı #2

DEVAM EDEN YANGINLAR

Tabloya göre, söndürme işlemleri devam eden yangınlar ise şu şekilde sıralandı;

-Adana

-Osmaniye

-Antalya

-Mersin

-Muğla

-Kayseri Yahyalı

-Manisa Soma


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı