Tunç Soyer, Sağlık Bakanlığı'nın verdiği hizmete çöktü

İzmirli vatandaşlara hizmet etmek yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi ucuz şovlarla gündemi meşgul eden Tunç Soyer'in son hamlesi tepki çekti.



CHP'li başkan dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı yürütülen başarılı mücadele ile vatandaşların takdirini kazanan Sağlık Bakanlığı'nın hizmetine çöktü.



Koronavirüs aşılarını yurt genelinde vatandaşların ayağına kadar götüren Sağlık Bakanlığı, İzmir'de de bu hizmeti veriyor.



Halkapınar metro istasyonunda İzmirli vatandaşlar için kurulan aşı birimini kendi hizmetiymiş gibi sosyal medya hesabından servis eden Tunç Soyer, "Toplu taşıma 'en sağlıklı' ulaşım çözümü. Düşünün Halkapınar metro istasyonumuzda aşı bile olabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.



Yapmadıkları hizmeti çökme işinde çok iyi olduklarını bir kez daha gösteren CHP'li başkana vatandaşlar tepki gösterdi.



Tansu Çetiner isimli sosyal medya kullanıcı o tepki gösterenlerden sadece biri.



Çetiner, Soyer'in paylaşımına "Aşı yapılıyor olmasının seninle belediye ile ne ilgisi var. 2 metrekare yer mi tahsis ettin. Aman ne büyük hizmet." ifadeleriyle cevap verdi.



Hizmete sıfır, heykel rekor!





Heykel için harcanan paralarda oldukça cömert olan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor.



Bu belediyelerin başında ise CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi geliyor. Söz konusu vatandaşa hizmet olunca ortalıkta görünmeyen Soyer, şehirdeki heykel sayımı için bir şirkete 171 bin 558 TL ödeme yapacak