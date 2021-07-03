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Konya Karatay'da TikTok için markette buzdolabına girip video çekti! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Konya Karatay'da TikTok için markette buzdolabına girip video çekti! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Son yıllarda TikTok'ta beğeni alma kaygısı insanları hayret edici videolar çekmeye sevk ederken bazen de yapılanlar insan sağlığını tehdit ediyor. Van'da ekmek hamurunu top yapıp oynayanlardan sonra bir skandal da Konya'da yaşandı. Karatay Kadınlar Pazarı'nda bir markette gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına giren bir çalışan "Konya-Adana'yı geçti" yazıp sosyal medyadan paylaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise 6 bin 77 lira para cezası kesildiği ve dezenfeksiyon işlemi uygulandığı ifade edildi.

Güncel / 3 Temmuz 2021 Cumartesi 14:29
Konya Karatay'da TikTok için markette buzdolabına girip video çekti! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi

TikTok'ta beğeni almak için çekilen videolar, tam anlamıyla insan sağlığına tehdit. Kültürümüze aykırı olarak nimete saygı da duymayanlar çektikleri videolarla saçmalıklarını gözler önüne seriyor. Bunun son örneği Konya Karatay'da yaşandı.


BUZDOLABINA GİRİP VİDEO ÇEKTİ
Konya'da, Kadınlar Pazarı olarak bilinen sebze- meyve ve şarküteri ürünlerinin satıldığı pazar yerindeki bir iş yeri çalışanı, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri hava sıcaklığını kastederek 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla video paylaşım sitesinde yayınladı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekmesi üzerine paylaşım sitesinden kaldırıldı.

TEPKİ GELİNCE VİDOEYU SİLDİ
Merkez Karatay ilçesindeki Kadınlar Pazarı'ndaki bir iş yerinde çalışan kişi, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi. Ardından da görüntüleri hava sıcaklığını kastederek 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla 'bora_q1' kullanıcı adıyla bir video paylaşım sitesinde yayınladı.

Sosyal medyada tepki toplaması üzerine görüntüleri sayfasından kaldırdı. Aynı kişinin sayfasında, pazar yerinde çekilen çok sayıda videoyu paylaştığı görüldü.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Konya'daki tepki çeken görüntülerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada 'İhbara konu sosyal medya görüntülerinden, olayın 5996 sayılı kanunun 29. maddenin ikinci fıkrası gereğince Bakanlık tarafından belirlenen hijyen esaslarına aykırılık oluşturduğundan dolayı aynı kanunun 41.maddesi birinci fıkrası (al bendine göre idari yaptırım uygulanmıştır (6077 TL). Söz konusu soğutucu dolabın temizliği ve dezenfeksiyonu işletmeye yaptırılmıştır. ' denildi.

 
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