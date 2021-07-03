Fethiye’de 37 yolculu tur teknesi battı! Ekipler olay yerine sevk edildi...

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında turdan dönüp Ölüdeniz sahiline yaklaşan tekne şu anda henüz bilinmeyen bir nedenle aniden su alıp batmaya başladı.

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Kısa sürede sulara gömülen teknedeki 37 yolcu ve 3 mürettebattan 1’i çocuk üç kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Olaydan sonra kısa sürede bölgeye gelen kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

