Avcılar'dan korkunç manzaralar gelmeye devam ediyor! Ölü balıklar kıyıya vurdu

Küçükçekmece Gölü'nden iki gün yayılan koku ardından sahile vuran binlerce ölü balık bölgede endişeye neden oldu.



Yaklaşık bir kilometre boyunca görülen çevre felaketi geçen yıl da yine aynı dönemde yaşanmıştı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki alanda yaşanan sorunun 2 yıldır devam ediyor olması bölge halkını tedirgin ediyor.



"İÇLER ACISI BİR DURUMDAYIZ"

Vatandaşlar İBB'nin arıtma tesislerini aktif olarak kullanmamasına tepki göstererek bölgede yeni sorunlara davetiye çıkarıldığını belirtti.



İstanbul Küçükçekmece gölü sahilinde endişelendiren görüntü!



Sahilde geziye çıkan bir vatandaş ise çektiği videoda şu ifadeleri kullandı: "Gördüğünüz gibi balıklar kıyıya vurmuş.



İBB bu kadar mı destek veriyor. Bu kadar mı denize sahip çıkıyor. Gördüğünüz gibi içler acısı bir durumdayız. Bu balıkların vebalini kim verecek. Yazıktır, günahtır."