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YAŞ için geri sayım başladı! Masada kritik konular var

YAŞ için geri sayım başladı! Masada kritik konular var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı için geri sayım başladı. 4 Ağustos'ta gerçekleştirilebileceği ifade edilen toplantıda, albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemleri ile generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. YAŞ'ta geçen yılki Şura kararları kapsamında görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın yanı sıra görev süresini ve yaş haddini bu sene dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumları da görüşülecek.

Güncel / 29 Temmuz 2021 Perşembe 12:45
YAŞ için geri sayım başladı! Masada kritik konular var

Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Şura üyeleri, her yıl olduğu gibi Anıtkabir'i ziyaret edecek. Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura'da alınacak kararlar Başkan Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

KUVVET KOMUTANLARININ DURUMLARI GÖRÜŞÜLECEK


Şura'da ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da yer alıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmadı. YAŞ'ta geçen yılki Şura kararları kapsamında görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın yanı sıra görev süresini ve yaş haddini bu sene dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumları da görüşülecek. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesindeki harekatlarında, Oramiral Özbal 'Mavi Vatan'ın korunmasında, Orgeneral Küçükakyüz ise terör örgütlerine ağır darbe vurulan hava harekatlarında önemli görevler üstlendi. Kuvvet komutanlarının emekliye ayrılmaları durumunda teamüllere göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında en kıdemli orgeneral durumundaki 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanlığında Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, kuvvet komutanlığının en kuvvetli adayları arasında bulunuyor.

TERFİLER BEKLENİYOR


YAŞ kararları kapsamında bazı korgenerallerin de bir üst rütbeye terfi etmesi bekleniyor. Bu kapsamda geçen sene görev süreleri uzatılan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Sinan Yayla, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya, dördüncü yıldızı takma ihtimali olan terfi sırasındaki isimler arasında yer alıyor.

ŞURA ÜYELERİ


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.


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