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Valilikler peş peşe duyurdu! Ormanlara girişler yasaklandı!

Valilikler peş peşe duyurdu! Ormanlara girişler yasaklandı!

Balıkesir Valiliğinin mesire yerleri ve tabiat parklarının dışında ormanlık alanlara giriş çıkışları ve ateş yakılmasını yasakladığı bildirildi. Ayrıca İzmir'de de ormanlara girişler valilik kararınca yasaklandı.

Yaşam / 29 Temmuz 2021 Perşembe 18:30
Valilikler peş peşe duyurdu! Ormanlara girişler yasaklandı!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanacak.

Buna göre mesire yerleriyle tabiat parklarının dışında ormanlara girilemeyecek.

Orman alanları içinde mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağı uygulanacak.

Kamp yerleri hariç izin verilen mesire ve tabiat parklarında da mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyecek. Ormanlık alan yakınlarında yerlerde anız yakılmasına ve ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün gibi benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da müsaade edilmeyecek.

Açıklamada, konuyla ilgili vatandaşların duyarlılığının artırılması için broşürler dağıtılacağı ve cami hoparlörlerinden de duyuru yapılacağı kaydedildi.


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