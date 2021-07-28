Üniversite Sayısal Sözel Eşit Ağırlık Bölümleri Nelerdir? 2021 Sayısal ve Sözel Bölümler Tablosu 4 Yıllık Üniversite Taban Puanları Nelerdir? Üniversitelerin Taban ve Tavan Puanları

Haziran ayının sonunda gerçekleştirilen 2021 YKS sınavı sonucu açıklandı. Milyonlarca üniversite adayının girdiği sınavın sonucunun açıklanması üzerine üniversitelerin sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümleri araştırılmaya başladı. Peki, Üniversite Sayısal, Sözel , Eşit Ağırlık Bölümleri Nelerdir? 2021 Sayısal ve Sözel Bölümler Tablosu yayınlandı!





Üniversite Sözel Puan İle Öğrenci Alacak Bölümler Nelerdir?



2 Yıllık Sözel Puan İle Alan Bölümler Nelerdir?



Sayısal Puan Türü ile Alan 4 Yıllık Bölümler Nelerdir?



2 Yıllık Sayısal Puanıyla Öğrenciler Alan Bölümler Nelerdir?



Eşit Ağırlık Puanıyla Öğrenci Alan 4 Yıllık Bölümler Nelerdir?

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Basın ve Yayın Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Coğrafya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Coğrafya Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Çerkez Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Çizgi Film ve Animasyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)El Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Film Tasarımı ve Yazarlığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Film Tasarımı ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Film Tasarım ve Yönetmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Fotoğraf Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Fotoğraf ve Video Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Gastronomi ve Mutfak Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Gazetecilik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Geleneksel Türk Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Görsel Sanatlar Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Gürcü Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Halkbilim Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Halkla İlişkiler Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)İlahiyat Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)İletişim Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)İletişim Fakültesi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)İletişim Sanatları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)İletişim Tasarımı ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)İletişim ve Tasarım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)İslam Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)İslami İlimler Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Kazak Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Kültür ve İletişim Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Kürt Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Medya ve Görsel Sanatlar Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Medya ve İletişim Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Reklam Tasarımı ve İletişimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Reklamcılık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Rekreasyon Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Sanat Tarihi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Sanat ve Kültür Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Sinema ve Dijital Medya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Sinema ve Televizyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Sümeroloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Süryani Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Tarih Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Tarih Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Türk Halkbilimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Türkoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Yeni Medya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Yeni Medya ve İletişim Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)Zaza Dili ve Edebiyatı Taban Puanları (4 Yıllık) Taban Puanları (4 Yıllık) ( SÖZ)AdaletAşçılıkBasın ve YayıncılıkBüro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıÇağrı Merkezi HizmetleriÇocuk GelişimiDeri KonfeksiyonFotoğrafçılık ve KameramanlıkGeleneksel El SanatlarıGeleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve RestorasyonuGörsel İletişimHalıcılık ve KilimcilikHalkla İlişkiler ve TanıtımHukuk Büro Yönetimi ve SekreterliğiİlahiyatKültürel Miras ve TurizmMarka İletişimiMedya ve İletişimMimari Dekoratif SanatlarRadyo ve Televizyon ProgramcılığıReklamcılıkSaç Bakımı ve Güzellik HizmetleriTıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTurist RehberliğiTurizm AnimasyonuUygulamalı İngilizce ve ÇevirmenlikUygulamalı İspanyolca ve ÇevirmenlikUygulamalı Rusça ve ÇevirmenlikYerel YönetimlerAcil Yardım ve Afet Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Adli Bilimler Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Adli Bilişim Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Aktüerya Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Astronomi ve Uzay Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Bahçe Bitkileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Basım Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Bilgi Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Bilişim Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Bitki Koruma Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Biyoenformatik ve Genetik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Biyokimya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Biyoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Biyoloji Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Biyomühendislik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Biyosistem Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Biyoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Cevher Hazırlama Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Çevre Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Deri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Dijital Oyun Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Dil ve Konuşma Terapisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Diş Hekimliği Taban Puanları (5 Yıllık) ( SAY)Ebelik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Eczacılık Taban Puanları (5 Yıllık) ( SAY)Elektrik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Elektronik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Endüstri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Endüstriyel Tasarım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Enerji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Enerji Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Ergoterapi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Fizik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Fizik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Fizik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Fotonik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Gemi ve Yat Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Genetik ve Biyomühendislik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Geomatik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Gerontoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Gıda Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Gıda Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Harita Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Havacılık Elektrik ve Elektroniği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Havacılık ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Hemşirelik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Hidrojeoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)İç Mimarlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)İmalat Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)İnşaat Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)İstatistik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)İşletme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Jeofizik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Jeoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Kimya Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Kimya Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Kimya Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Kimya-Biyoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Maden Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Makine Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Matematik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Matematik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Matematik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Mekatronik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Meteoroloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Mimarlık Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Moleküler Biyoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Mühendislik Programları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Nanobilim ve Nanoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Nükleer Enerji Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Odyoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Optik ve Akustik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Orman Endüstrisi Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Orman Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Otomotiv Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Perfüzyon Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Pilotaj Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Polimer Malzeme Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Raylı Sistemler Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Su Bilimleri ve Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Su Ürünleri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Süt Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Şehir ve Bölge Planlama Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Tarımsal Biyoteknoloji Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Tarımsal Genetik Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Tarımsal Yapılar ve Sulama Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Tarla Bitkileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Tekstil Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Tıp Taban Puanları (6 Yıllık) ( SAY)Tıp Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Tohum Bilimi ve Teknolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Tütün Eksperliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Uçak Bakım ve Onarım Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Uçak Elektrik ve Elektroniği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Uçak Gövde ve Motor Bakımı Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Uçak Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Uzay Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Uzay ve Uydu Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Veteriner Taban Puanları (5 Yıllık) ( SAY)Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Yapay Zeka Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Yazılım Geliştirme Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Yazılım Mühendisliği Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Ziraat Mühendisliği Programları Taban Puanları (4 Yıllık) Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Zootekni Taban Puanları (4 Yıllık) Taban Puanları (4 Yıllık) ( SAY)Acil Durum ve Afet YönetimiAğız ve Diş SağlığıAlternatif Enerji Kaynakları TeknolojisiAmeliyathane HizmetleriAnesteziAyakkabı Tasarım ve ÜretimiBeton TeknolojisiBilgi Güvenliği TeknolojisiBilgisayar Destekli Tasarım ve AnimasyonBilgisayar OperatörlüğüBilgisayar ProgramcılığıBilgisayar TeknolojisiBitki KorumaBiyokimyaBiyomedikal Cihaz TeknolojisiBoya TeknolojisiCoğrafi Bilgi SistemleriCoğrafi Bilgi Sistemleri ve TeknolojileriÇevre Koruma ve KontrolÇevre SağlığıDeniz Ulaştırma ve İşletmeDeri TeknolojisiDiş Protez TeknolojisiDiyalizDoğalgaz ve Tesisatı TeknolojisiDökümEczane HizmetleriElektrikElektrik Enerjisi Üretim, İletim ve DağıtımıElektrikli Cihaz TeknolojisiElektromekanik TaşıyıcılarElektronik Haberleşme TeknolojisiElektronik TeknolojisiElektronörofizyolojiEndüstri Ürünleri TasarımıEndüstriyel Cam ve SeramikEndüstriyel KalıpçılıkEnerji Tesisleri İşletmeciliğiEngelli Bakımı ve RehabilitasyonEvde Hasta BakımıFizyoterapiGaz ve Tesisatı TeknolojisiGemi İnşaatıGemi Makineleri İşletmeGeoteknikGıda Kalite Kontrolü ve AnaliziGıda TeknolojisiGiyim Üretim TeknolojisiHarita ve Kadastroİklimlendirme ve Soğutma Teknolojisiİlk ve Acil Yardımİnşaat Teknolojisiİnternet ve Ağ Teknolojileriİş Makineleri Operatörlüğüİş Sağlığı ve Güvenliğiİş ve Uğraşı TerapisiKağıt TeknolojisiKaynak TeknolojisiKimya TeknolojisiKontrol ve Otomasyon TeknolojisiKuruyemiş Üretimi ve TeknolojisiLaborant ve Veteriner SağlıkLaboratuvar TeknolojisiLastik ve Plastik TeknolojisiMaden TeknolojisiMakineMakine, Resim ve KonstrüksiyonMekatronikMetalurjiMobil TeknolojileriMobilya ve DekorasyonNükleer Teknoloji ve Radyasyon GüvenliğiNükleer Tıp TeknikleriOdyometriOptisyenlikOrtopedik Protez ve OrtezOto Boya ve KaroseriOtomotiv TeknolojisiOtopsi YardımcılığıPatoloji Laboratuvar TeknikleriPerfüzyon TeknikleriPodolojiPolimer TeknolojisiRadyo ve Televizyon TeknolojisiRadyoterapiRafineri ve Petro-Kimya TeknolojisiRaylı Sistemler Elektrik ve Elektronik TeknolojisiRaylı Sistemler Makine TeknolojisiRaylı Sistemler MakinistlikRaylı Sistemler Yol TeknolojisiSağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiSahne ve Gösteri Sanatları TeknolojisiSeramik, Cam ve ÇinicilikSeramik ve CamSondaj TeknolojisiSulama TeknolojisiSüt ve Besi HayvancılığıŞarap Üretim TeknolojisiTahribatsız MuayeneTarım MakineleriTekstil TeknolojisiTekstil ve Halı MakineleriTıbbi Görüntüleme TeknikleriTıbbi Laboratuvar TeknikleriUçak TeknolojisiUn ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)Üretimde Kalite KontrolWeb Tasarımı ve KodlamaYağ EndüstrisiYapı DenetimiYapı RessamlığıYapı Tesisat TeknolojisiYapı Yalıtım TeknolojisiYat KaptanlığıYaşlı BakımıAile ve Tüketici Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Antrenörlük Eğitimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Antropoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Arkeoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Bankacılık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Bankacılık ve Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Bilim Tarihi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Çocuk Gelişimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Egzersiz ve Spor Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Ekonometri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Ekonomi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Ekonomi ve Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Enerji Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Felsefe Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Felsefe Grubu Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Girişimcilik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Grafik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Grafik Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Gümrük İşletme Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Havacılık Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Hukuk Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)İktisadi ve İdari Bilimler Programları Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)İktisadi ve İdari Programlar Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)İktisat Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)İslam İktisadı ve Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)İşletme Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Kamu Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Klasik Arkeoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Lojistik Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Maliye Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Moda Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Muhasebe ve Denetim Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Muhasebe ve Finans Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Müzecilik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Organik Tarım İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Otel Yöneticiliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Pazarlama Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Politika ve Ekonomi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Psikoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Rekreasyon Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Sağlık Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Sermaye Piyasası Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Seyahat İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Sigortacılık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Sigortacılık ve Risk Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Siyasal Bilimler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Siyaset Bilimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Sosyal Hizmet Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Sosyal ve Siyasal Bilimler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Sosyoloji Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Spor Yöneticiliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Takı Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Tapu Kadastro Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Tarım Ekonomisi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Tarih Öncesi Arkeolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Tekstil Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Tekstil ve Moda Tasarımı Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Turizm İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Türk İslam Arkeolojisi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Uluslararası Ekonomik İlişkiler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Uluslararası Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Uluslararası Finans ve Bankacılık Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Uluslararası Girişimcilik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Uluslararası İlişkiler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Uluslararası İşletme Yönetimi Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Uluslararası Ticaret Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Uluslararası Ticaret ve Finans Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Uluslararası Ticaret ve Finansman Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Uluslararası Ticaret ve Lojistik Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Yerel Yönetimler Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Yönetim Bilimleri Programları Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları (4 Yıllık) (EA)2 YILLIK EŞİT AĞIRLIK PUANIYLA ÖĞRENCİ ALACAK BÖLÜMLERArıcılıkAtçılık ve AntrenörlüğüAvcılık ve Yaban HayatıBağcılıkBahçe TarımıBankacılık ve SigortacılıkBasım ve Yayın TeknolojileriBilgi YönetimiÇay Tarımı ve İşleme TeknolojisiÇevre Temizliği ve DenetimiÇim Alan Tesisi ve YönetimiÇocuk Koruma ve Bakım HizmetleriDeniz BrokerliğiDeniz ve Liman İşletmeciliğiDış TicaretDoğal Yapı Taşları TeknolojisiEmlak ve Emlak YönetimiEndüstriyel TavukçulukEser KorumaEt ve Ürünleri TeknolojisiEv İdaresiFındık EksperliğiFidan YetiştiriciliğiGrafik TasarımıHava Lojistiğiİç Mekan Tasarımıİkram Hizmetleriİnsan Kaynakları Yönetimiİşletme YönetimiKooperatifçilikKuyumculuk ve Takı TasarımıKültür BalıkçılığıKümes Hayvanları YetiştiriciliğiLojistikMaliyeMantarcılıkMarina İşletmeMarina ve Yat İşletmeciliğiMenkul Kıymetler ve Sermaye PiyasasıMeyve ve Sebze İşleme TeknolojisiMimari RestorasyonModa YönetimiModa TasarımıMuhasebe ve Vergi UygulamalarıOrganik TarımOrmancılık ve Orman ÜrünleriOtobüs KaptanlığıÖzel Güvenlik ve KorumaPazarlamaPerakende Satış ve Mağaza YönetimiPeyzaj ve Süs BitkileriPosta HizmetleriRaylı Sistemler İşletmeciliğiSağlık Kurumları İşletmeciliğiSağlık Turizmi İşletmeciliğiSahne ve Dekor TasarımıSeracılıkSivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiSivil Havacılık Kabin HizmetleriSivil Savunma ve İtfaiyecilikSosyal GüvenlikSosyal HizmetlerSpor YönetimiSu Altı TeknolojisiSüs Bitkileri YetiştiriciliğiSüt ve Ürünleri TeknolojisiTapu ve KadastroTarımTarımsal İşletmecilikTarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama TeknolojisiTarla BitkileriTıbbi Tanıtım ve PazarlamaTıbbi ve Aromatik BitkilerTohumculukTurizm ve Otel İşletmeciliğiTurizm ve Seyahat HizmetleriUçuş Harekat YöneticiliğiUlaştırma ve Trafik HizmetleriYat İşletme ve YönetimiZeytincilik ve Zeytin İşleme TeknolojisiHangi puan türü ile öğrenci alan üniversiteler geçen yılın verileri doğrultusunda sıralanmıştır. Üniversite tercihi yapacak olan adaylar 4 yıllıküniversite bölümleri ve 2 yıllık üniversite bölümleri arasında tercihlerini gerçekleştirebilirler.