Üniversite Kontenjanları Kılavuzu Yayınlandı! 2021 Üniversite Kontenjanları ve Tercih Kılavuzu

2021 YKS tercihlerine günler kala heyecanlı bekleyiş başladı! Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği tercihlere ÖSYM'den açıklama geldi. 2021 üniversite kontenjanları ve tercih kılavuzu yayınlayan ÖSYM bu yıl hangi üniversiteye kaç öğrenci alınacağının bilgisini verdi. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2021 üniversite kontenjanları ve tercih kılavuzu …





Üniversite Kontenjanları ve Tercih Kılavuzu Yayınlandı mı?



YKS Sonuçlarına Nasıl Bakılır?

YKS Tercihleri Ne Zaman?

2021 YKS tercihleri bu yıl 5-13 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Üniversite tercihlerine günler kala heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM ise üniversite adaylarının düzgün tercih yapabilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. ÖSYM'nin yayınladığı üniversite kontenjanları ve tercih kılavuzu ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden yayınlandı.Öğrencilerden gelen üniversite kontenjanları ve tercih kılavuzu yayınlandı mı? sorusunun gündem haline gelmesi üzerine tercih kılavuzu yayınlandı. Peki,YKS sonuçları 28 Temmuz 2021 tarihinde ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden açıklandı. Üniversite adayları sınav sonuçlarını, T.C Kimlik numaraları ve şifreleri doğrultusunda ÖSYM' internet adresi üzerinden öğrenebilecek. Peki, milyonlarca adayın beklediğiYKS tercihleri 28 Temmuz 2021 tarihinde YKS sınav sonuçlarının açıklanması üzerine 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında YKS tercihleri başlayacak. 2021 YKS tercihleri tercih süresince ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.? ve daha fazlası ÖSYM'nin gerçekleştirdiği resmi açıklamalar doğrultusunda duyurulmuştur.