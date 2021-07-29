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Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde!

Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Türkiye'de çıkan yangınlara ilişkin uydu görüntülerini paylaştı.

Güncel / 29 Temmuz 2021 Perşembe 23:56
Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde!

7 ilde birçok farklı noktada ormanlık alanlardan dumanlar yükseldi. Yangınlar yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA), paylaştığı fotoğraflara göre Türkiye'de çıkan yangınların boyutu ve tüm Akdeniz'e yayıldığı görülüyor.



NASA’nın "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi sistemi, uyduları kullanarak dünyanın dört bir yanındaki yangınları takip edebiliyor.




AVRUPA'DA DA ORMAN YANGINLARI YAŞANIYOR

İtalya, Yunanistan ve Romanya gibi birçok Avrupa ülkesi de Türkiye gibi orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İtalya'nın batısındaki Sardinya Adası'nda dünden bu yana devam eden orman yangını nedeniyle 1500'ü aşkın kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Sardinya Adası'nın batısındaki Oristano vilayeti kırsalında dün akşam başlayan yangın, şu ana kadar orman, zeytinlik ve ekili alanların bulunduğu 20 bin hektar araziye zarar verdi.

Yangın söndürme çalışmalarına, güvenlik güçleri, itfaiye, orman, sivil savunma ekipleri ve gönüllüler olmak üzere 7 bin 500 kişi ve yaklaşık 20 hava aracı katılıyor.

Yunanistan’da başkent Atina yakınlarındaki Dionisos Belediyesine bağlı Stamata'daki ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Yetkililer, yangının yerleşim yerlerine yaklaştığını açıkladı.

Söndürme çalışmalarını İtfaiye Teşkilatı Başkanı Korgeneral Stefanos Kolokuris’in koordine ettiği yangına, 43 itfaiye ekibi, 24 itfaiye aracı, 2 uçak ve 2 helikopterle müdahale edildiği aktarıldı.

NASA'nın uydu görüntülerinden de görüldüğü üzere İtalya'nın özellikle güney ve güneydoğu kesimlerinde yoğun orman yangınları yaşanıyor. Avrupa'da da birçok kırmızı nokta var.


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