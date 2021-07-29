Şoke eden olay! Patronun içeceğine koronalı hasta tükürüğü atmak istedi

Adana'da deyim yerindeyse 'Akıllara durgunluk veren' bir olay yaşandı. Oto galerici İbrahim Ünverdi'nin verdiği 215 bin TL ile ortadan kaybolan ve koronavirüs hastasından 500 liraya aldığı tükürüğü patronunun içeceğine karıştırmaya çalıştığı iddia edilen Ramazan Çimen yağma suçundan tutuklandı. İşte bu ilginç haberin ayrıntıları...
Dünya ile birlikte ülkemiz de koronavirüs ile mücadelesini sürdürürken şaşkına çeviren bir haber Adana'dan ajanslara düştü. Kentte, geçen yıl eylül ayında oto galericilik yapan İbrahim Ünverdi'nin otomobil satışından elde ettiği 215 bin TL'yi ofise götürmesi için verdiği çalışanı Ramazan Çimen, parayla birlikte ortadan kayboldu.
Olaydan birkaç gün sonra Ünverdi'nin ulaştığı Çimen, parayı borcu olduğu tefeciye verdiğini öne sürüp, telefonunu kapattı. Ünverdi, başka bir personelinden, Çimen'in bir koronavirüs hastasından 500 lira karşılığında tükürük aldığını ve içeceğine koymaya çalıştığını öğrendi. Bu süreçte Çimen, Ünverdi'ye ve ailesine cep telefonuyla tehdit mesajları attı.
Şikayet üzerine 10 Şubat 2021'de gözaltına alınan Çimen'e ev hapsi cezası verildi. Olayın basına yansıması üzerine tehditlerine devam eden Ramazan Çimen, eski patronuna cep telefonundan 'seni virüsle öldüremedim kafana sıkacağım' diye mesaj attı. Bunun üzerine Ünverdi'nin avukatı, Çimen hakkında 'biyolojik silah kullanmak sureti ile nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs, hakaret, yağmaya teşebbüs' suçlarından tekrar şikayetçi oldu. İddia üzerine 14 Temmuz'da gözaltına alınan Çimen, hakkındaki suçlamaları reddedip, 'Bu kişinin içeceğine virüs bulaştırmadım. Bu kişinin amacı adli makamları oyalamaktır. Bu kişi iftira atarak yargıyı etkilemeye çalışmaktadır'' dedi. Çimen sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'yağma' suçundan tutuklandı.