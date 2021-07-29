Ruslar hayal gördü! Bayraktar TB2 dengeleri alt üst etti

Karadeniz'in ardından Akdeniz'e de yığınak yapan Rusya lideri Vladimir Putin, uzun menzilli savaş uçaklarını ilk kez Hmeymim Hava Üssü'ne indirdi ve NATO güçleriyle karşı karşıya geldi.



İngiliz uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'in başını çektiği savaş gemilerini denizaltılarla izleyen Rus ordusu, ayrıca İstanbul Boğazı'ndan geçirdiği donanma unsurlarını da Kıbrıs açıklarına konuşlandırdı.



Temmuz ayı başında sona eren gerilimin ardından Rusya bu kez yıllarca göz yumduğu İsrail saldırılarına karşı harekete geçti, Suriye'ye ateşlenen İsrail füzeleri düşürüldü.



Rus medyası 'Suriye'deki Rus yetkililer İsrail füzelerini vurma ve savaş uçaklarını düşürme emri verdi' başlıkları atarken, birkaç gün sonra bu kez Türkiye'yi hedef alan haberler dikkat çekmeye başladı.



Medya, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da Türk silahlı insansız hava araçları (SİHA) tarafından paramparça edilen Rus sistemlerinin bu kez başarılı olduğunu ileri sürdü.



Hiçbir bağımsız ve resmi kaynak tarafından doğrulanmayan iddiaya göre, Pantsir-S sistemi Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olan bir silahlı Bayraktar TB2'yi hedef aldı.



Rus medyası üç ülkede Bayraktar TB2 tarafından sahadan silinen Pantsir'i aklamaya çalışırken, Suriyeli yetkililerin de Hama yakınlarındaki gelişmeyi doğruladığını ileri sürdü.



Bayraktar TB2 önünde üç cephede birden çaresiz kalan Rusya, rakip olarak Orion adlı silahlı insansız hava aracını üretti ve Orion'un testlerinin yapıldığı yerler arasında Suriye de var.



MOSSAD'A YAKIN SİTE YAZDI

PUTİN AKDENİZ'E YIĞINAK YAPTI



RUS DENİZALTILARI TAKİP EDİYOR



PUTİN ESTİ GÜRLEDİ

'ABD UÇAĞINI TAKİP ETTİK'



Suriye'de Eylül 2015'te doğrudan Beşar Esad'ın yanında savaşa giren Rusya, altı yıl boyunca İsrail'e karşı sessiz kaldı. İsrail gizli servisi Mossad'a yakınlığıyla bilinen DebkaFile internet sitesi, 21 Temmuz tarihinde yayınladığı özel haberle Ortadoğu'da dengelerin değiştiğini duyurdu.Rusya lideri Vladimir Putin'in İsrail'in eski başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı anlaşmadan uzaklaştığını kaydeden Debka, Moskova'nın Suriye'de radikal bir değişikliğe gittiğini aktardı.Habere göre, Ruslar ilk kez 20 Temmuz'da Halep yakınlarında gerçekleşen İsrail saldırısına ilişkin tüm detayları paylaştı. Güneyde ABD'nin kontrol ettiği alandan Suriye hava sahasına giren dört İsrail F-16'sı, Halep'teki hedeflere güdümlü füzeler fırlatmıştı.Söz konusu füzelerden yedisi Rus üretimi Pantsir-S ve Buk-M2 hava savunma sistemi tarafından düşürüldü. Daha önce Rus füze savunma sistemleri İsrail saldırılarında devreye sokulmamıştı.DebkaFile, üç gün sonra yayınladığı haberde ise, Moskova'nın İsrail'in Suriye saldırılarına ilişkin tutumunun Putin ile ABD lideri Joe Biden arasındaki zirvenin ardından değiştiğini savundu.Rusya, DebkaFile'ın 21 Temmuz'daki özel haberini Suudi yayın organı Şarkul Avsat'a doğruladı. DebkaFile, Rusya Savunma Bakanlığı'nın daha önce İsrail saldırılarına dair hiçbir yorum yapmadığını vurguluyor.Bir Rus kaynak, Moskova'nın İsrail'in Suriye hava sahasını ihlal eden saldırılarına karşı çıktığını ve hava sahasını kapattığını söyledi. Rus medyası ise, "Suriye'deki Rus yetkililer İsrail füzelerini vurma ve savaş uçaklarını düşürme emri verdi" başlığıyla gelişmeyi duyurdu.Karadeniz'de NATO ve ABD'ye onlarca gemiyle gözdağı veren Rusya lideri Vladimir Putin, çok sayıda gemiyi Akdeniz'deki Tartus üssüne gönderdi. Putin ayrıca uzun menzilli bombardıman uçaklarıyla da Akdeniz semalarında tatbikat yaptı.Uzun menzilli bombardıman uçakları Tu-22M3'lerin ardından yeni nesil hipersonik füzeleri taşıyabilen MiG-31K uçağı ile denizaltı savar Il-38 uçağı da Suriye'deki Hmeymim Üssü'ne iniş yaptı.İngiliz medyası ise, Haziran ayında Akdeniz'de bulunan uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'i takip eden Rus denizaltıların belirlendiğini bildiriyor. Haberlere göre, olay 27 Haziran tarihinde gerçekleşti.Rus denizaltıları uçak gemisinin yanına kadar yaklaştı, bunun üzerine İngiliz donanması HMS Queen Elizabeth'ten iki Merlin Mk2 helikopterini havalandırdı. Helikopterlerden denize bırakılan sonar sistemi 'sonobuoy'lar denizaltıların tam yerini tespit etti.İngiliz medyası, Kıbrıs Adası açıklarında konuşlandırılan uçak gemisinin yanında ABD savaş gemilerinin de bulunduğunu, olayla ilgili Savunma Bakanlığı'nın detay vermediğini aktarıyor.Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açıp Hollanda gemisinin üzerinde ise jetlerini uçuran Rusya lideri Vladimir Putin, Haziran ayının son gününde tüm dünyayı dehşete düşüren bir açıklama yaptı. Karadeniz'de Sea Breeze tatbikatı sürerken Rus televizyonlarının her yıl canlı yayınladığı Direkt Hat programına katılan Putin, İngiliz HMS Defender'a ateş açılmasını değerlendirdi.2014'te el koyduğu Kırım çevresindeki gerilim ve ABD Başkanı Joe Biden'la Cenevre'deki randevusunu değerlendiren Putin, Moskova'nın attığı adımlara olumlu karşılık alamadığını söyledi: "Tatbikat yaptığımız için büyük bir gürültü kopardılar. Birileri bu kadar endişe duyduğu için savunma bakanına tatbikatları yavaşça bitirmeyi ve birlikleri çekmeyi emrettim. Ancak buna olumlu karşılık vermek yerine Batı ne yaptı? Sınırlarımıza kadar geldiler.Beni başka bir şey, daha temel bir şey endişelendiriyor. Ukrayna topraklarının askeri olarak asimile edilmesine başlanmasından endişe duyuyorum. Ukrayna anayasasına göre, o ülkede yabancı askeri üsler bulunamaz.Eğitim merkezleri kurabilir, diğer formatlar kullanılabilir. Ancak bizimle doğrudan sınırı bulunan bir ülkenin askeri olarak asimile edilmesi, önemli güvenlik sorunları yaratıyor. Bu, Rusya'nın gerçek hayati çıkarlarını ilgilendiriyor.İngiliz muhrip gemisi HMS Defender'ın yer aldığı provokasyonda sadece İngilizler değil ABD'liler de vardı. Zira İngiliz gemisi karasularımıza sabah saat 7.30'da girdikten sonra sanırım Girit'teki NATO üssünden bir ABD stratejik keşif uçağı havalandı.Uçağı çok iyi bir şekilde gördük, izledik. Geminin askeri amaçlar için geldiği, keşif uçağı yardımıyla Rus güçlerinin bu tür provokasyonları önlemeye yönelik eylemlerini ortaya çıkarmaya çalıştığı aşikardı.Bunu gördük ve biliyorduk, bu nedenle gerekli olduğunu düşündüğümüz bu bilgiyi verdik. Belki çok konuştum ama askerler beni affeder. O gemiyi batırsaydık bile dünya üçüncü dünya savaşının eşiğine gelmezdi."