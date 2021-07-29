O ülkede Fransız helikopteri alıkonuldu!

Ekvator Ginesi Televizyonu RTVGE'nin haberine göre, ülkenin liman şehri Bata'daki havalimanına inen Fransız askeri helikopterinin izinsiz uçuş yaptığı belirlendi.



Helikopter, hem uluslararası havacılık kurallarını ihlal ettiği hem de ulusal güvenliğe karşı suç işlendiği gerekçesiyle alıkonuldu.



Operasyon sırasında helikopterdeki Fransız askerlerin de gözaltına alındığı ileri sürülüyor.



FRANSA'YA MİSİLLEME Mİ?



Fransa Yargıtayı, dün, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodorin Obiang'ın Fransa'daki mallarına el konulmasını onaylamıştı.



Fransız mahkemesi, el konulan malların ülkeye iadesini kararlaştırılmıştı.

