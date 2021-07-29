USD (Alış - Satış) : 8,54 - 8,56 EURO (Alış - Satış) : 10,09 - 10,11
Ana Sayfa.
Güncel
MSB'den Afgan önlemi: İran sınırına takviye yapıldı

MSB'den Afgan önlemi: İran sınırına takviye yapıldı

Bakanlık, İran sınırına gerekli birlik kaydırmaları ve takviyelerin yapıldığını duyurdu.

Güncel / 29 Temmuz 2021 Perşembe 13:55
MSB'den Afgan önlemi: İran sınırına takviye yapıldı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya sızan görüntülerde, yüzlerce Afganlının gruplar halinde Türkiye'nin yolunu tuttuğu görülmüştü.

Afganistan'dan yola çıkan mülteciler, yasa dışı yollarla İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapmıştı.

Yaşanan olay ülke içerisinde mülteci tartışmalarını gündeme getirmiş, birçok isim duruma tepki göstermişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olayla ilgili harekete geçti.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara, MSB'nin faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.



'SINIRA GEREKLİ TAKVİYELER YAPILDI'


Toplantıda Afganistan sorununa değinen Pınar Kara, şu ifadelere yer verdi:

'Son gelişmeler ışığında İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapılmıştır. Mehmetçik, sınır ihlallerini engellemek için faaliyetlerini yürütmektedir.



'MEŞRU MÜDAFAA DIŞINDA GÖREV ALMAYACAKLAR'


Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurları, Afganistan'da muharip görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında operasyonel görevde bulunmayacaktır.'



YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı