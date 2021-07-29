MSB'den Afgan önlemi: İran sınırına takviye yapıldı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya sızan görüntülerde, yüzlerce Afganlının gruplar halinde Türkiye'nin yolunu tuttuğu görülmüştü.



Afganistan'dan yola çıkan mülteciler, yasa dışı yollarla İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapmıştı.



Yaşanan olay ülke içerisinde mülteci tartışmalarını gündeme getirmiş, birçok isim duruma tepki göstermişti.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olayla ilgili harekete geçti.



MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara, MSB'nin faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.









'SINIRA GEREKLİ TAKVİYELER YAPILDI'



'MEŞRU MÜDAFAA DIŞINDA GÖREV ALMAYACAKLAR'



Toplantıda Afganistan sorununa değinen Pınar Kara, şu ifadelere yer verdi:'Son gelişmeler ışığında İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapılmıştır. Mehmetçik, sınır ihlallerini engellemek için faaliyetlerini yürütmektedir.Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurları, Afganistan'da muharip görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında operasyonel görevde bulunmayacaktır.'