Milas Yangını Nerede? Milas Yangınında Can Kaybı Var mı? Milas Yangınından Görüntüler Son Dakika Milas Yangını

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın olan Meşelik Mahallesinde nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Pek çok kişinin endişelenmesine sebep olan Milas yangını görenleri şaşkına çevirdi. Peki, Milas yangını nerede? Milas yangınında son durum nedir? Milas yangını kontrol altına alındı mı? İşte Milas yangınından görültüler…





Milas Yangını Nerede?



Milas Yangınında Can Kaybı Var mı?



Bodrum ve Milas sınırında çıkan yangın hem Bodrum hem de Milas'ı etkilemeye başladı. Ormanlık alanda çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken halk panik oldu. Türkiye'nin pek çok şehrinde peş peşe çıkan yangınların ardı arkası kesilmezken Milas yangınına ekipler yönlendirildi. Bodrum ve Milas sınırında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. PekiSebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı ortaya çıkan Milas yangında can kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bodrum ve Milas sınırları içerisinde çıkan yangın büyük bir paniğe sebep olurken pek çok kişi yangının sebebini merak etse de resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesapları üzerinden Marmaris'teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, bir uçakla müdahale edildiğini bilirdi. Dualarımız ormanın kahramanlarıyla paylaşımında bulunan Pakdemir, yangın söndürme çalışmalarının sürdürüldüğünü açıkladı.ise halkın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmaya devam ediyor.