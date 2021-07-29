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Mersin ve Muğla’daki orman yangınları ile ilgili soruşturma başlatıldı!

Mersin ve Muğla’daki orman yangınları ile ilgili soruşturma başlatıldı!

Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçeleri ile Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınları ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Güncel / 29 Temmuz 2021 Perşembe 19:48
Mersin ve Muğla’daki orman yangınları ile ilgili soruşturma başlatıldı!

Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Silifke ve Aydıncık ilçelerimizde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımız ile mülhakatımız Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, konu tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ise, Güvercinlik-Kuyucak mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

MİLAS'TAKİ YANGINLARLA İLGİLİ DE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Milas'a bağlı Güvercinlik-Kuyucak mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili olarak mülhakatımız Milas Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen ivedi olarak soruşturma başlatılmıştır. Başsavcılığımızın talimatıyla orman yangının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili detaylı şekilde inceleme ve delillerin araştırılmasına yönelik soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, bölgede yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.


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