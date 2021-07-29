Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken enflasyon mesajı

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon raporu ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi. Merkez Bankası'nın orta ve uzun vadeli enflasyon tahminleri belli olurken, TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Kavcıoğlu, küresel enflasyona ilişkin belirsizliklerin piyasalarda oynaklık yarattığını ifade ederek, 'Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon hem maliyet hem de talep kaynaklı olarak artıyor. Yükselen enflasyon merkez bankalarının aşırı destekleyici politikalarında daha erken normalleşmeye başlayabileceği beklentisi yaratıyor.' dedi.



Kavcıoğlu konuşmasında Türkiye'de ilk çeyrekte yıllık büyümeye en yüksek katkının sanayi ve hizmet sektörlerinden geldiğini belirtti. Kavcıoğlu 'Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin ikinci çeyrekte gücünü koruduğunu gösteriyor. Bazı sektörlerdeki tedarik kısıntıları üretimi sınırladı. Salgın tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılması iktisadi faaliyeti destekliyor' açıklamasını yaptı.



Bir önceki Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 12,2 olmak üzere, yüzde 10 ile yüzde 14,4 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.



Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Aşılamada ilerleme kaydeden ekonomilerin kısıtlamaları hafifletere iktisadi faaliyette daha güçlü performans sergiliyorlar. Hizmetler sektörünün de imalat sektöründeki toparlanmaya eşlik ettiği gözleniyor.



Küresel piyasalardaki gelişmelerin bir yansımasını da portöy akımlarında gözlüyoruz. Gelişmiş ülkelerde para politikasının ne zaman ve ne ölçüde normalleşeceğine yönelik öngörüler portföy harektleri ve finansal piyasalarda etkili olmayı sürdürecektir.





'İLK ÇEYREKTEKİ BÜYÜMEDE SÜRÜKLEYİCİ İÇ TALEP OLDU'



'VERİLER EKONOMİK BÜYÜMENİN YÜKSEK ORANDA GERÇEKLEŞECEĞİNE İŞARET EDİYOR'



'2. ÇEYREKTE İYİLEŞMENİN BAŞLADIĞINI GÖZLÜYORUZ'



'ENFLASYON POLİTİKALARINA ULAŞMA AÇISINDAN TEMEL ARAÇ PARA POLİTİKASI'



MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNLERİ BELLİ OLDU



2021 yılı ilk çeyrekte milli gelir çeyreklik bazda %1,7, yıllık %7 arttı. İktisadi faaliyet bu dönemde geçmiş öngörülerimize paralel gücünü korudu. İlk çeyrekteki büyümede sürükleyici iç talep oldu. Tüketim kaynaklı olarak çeyreklik büyüme sınırlandı, net ihracatın büyümeye katkısı pozitif oldu. Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin yılın ikinci çeyreğinde gücünü koruduğıunu gösteriyor.Veriler ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle yüksek oranda gerçekleşeceğini gösteriyor. Talepteki dengelenme olumlu etkilerinden dolayı önem arz ediyor. Salgın önlemlerinin etkisi işgücü piyasasında da etkisini gösterdi. İstihdamda da toparlanma gözlenebilir. Salgın kısıtlamalarının gevşetilmesi, aşılamadaki olumlu performans ve turizm sektörü öngörülerimizde belirleyici oluyor.Avrupa başta olmak üzere küresel sanayi sektöründeki toparlanma gelişimde etkili oldu. Fiyat hareketlerinden arındırdığımızda dış ticarette reel olarak dengelenme olduğunu gözlüyoruz. İthalatın ihracatı karşılama oranının istikrarlı bir şekilde arttığını gözlüyoruz. İhracattaki güçlü seyir 2.çeyrekte de devam etti. 2. çeyrekte iyileşmenin başladığını gözlüyoruz. İhracattaki güçlü artış eğiliminin yanı sıra aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizmi canlandırmasıyla cari işlemler hesabının yılın geri kalanında fazla vermesini bekliyoruz.Dış ticarette dengelenme sürece cari dengeye katkı sağlıyor. Yaptığımız çalışmalarımızın sonuçlarını 19 ağustos'ta kısa vadeli dış borç istatistikleri ile kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz. Kısa vadeli dış borç istatistiklerinde revizyon yapacağız.Konut hariç tüketici kredilerinde göreli güçlü artış görüldü. Enflasyon ve beklentilerindeki yüksek seviyeleri dikkate alarak politika faizini sabit ttutuk ve sıkı duruşumuzu sürdürdük. BDDK kararlarının önümüzdeki dönemde tüketici kredilerindeki artışı sınırlayacağını öngörüyoruz. İkinci çeyrekte toplam talep koşulları daha ılımlı görünüm sergilerken, gıda ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler, enflasyon görünümünü olumsuz etkiledi.Risk primi ve oynaklık düşmekle birlikte hala yüksek seyrediyor. 2. çeyrekte altın ithalatının tarihsel ortalamanın belirgin olarak altına gerilemesi cari işlemler dengesinin iyileşmesinde etkili oldu. Çekirdek göstergelerin ve alt grupların son dönemde düşüş göstermekle birlikte yüksek seyrini korudğunu söyleyebiliriz. Toplam talebin daha ılımlı seviyelere yakınsamakta olduğunu tahmin ediyoruz. Dış talebin küresel toparlanma ile uyumlu olarak daha güçlü seyrettiğini gözlüyoruz.Emtia fiyatları, kur ve artan talep enflasyonu yukarı yönlü etkiledi. Küresel ölçekte devam eden arz kısıtları, üretim darboğazları ve taşıma maliyetleri , üretici fiyatlarının artmasına neden oluyor. Para politikası enflasyon politikalarına ulaşma açısından temel amaçtır, ancak enflasyon ile mücadelede enflasyonu düşürmek için para politikasının tek başına yeterli olmayacağını gösterdi.Uygun bir parasal ve mali duruşun yanında, enflasyondaki düşüşü zorlaştıran yapısal sorunlar ile ilgili önlemlerin de alınması gerekiyor. Mikro düzeyde çalışmalar yapılmasının gerekli olduğunu görüyoruz. 2. çeyrekte piyasa katılımcılarından enflasyon beklentilerinin arttığını görüyoruz.Bulgular, fiyatlamalar açısından kurumlar arası eşgüdümün önemini ortaya koyuyor. Ham petrol fiyatı varsayımlarımız yukarı yönlü güncellendi. İthalat fiyatı varsayımımızı yukrarı yönlü güncelledik. Gıda enflasyonu için tahminlerimizi 2021 ve 2022 için bir miktar yukarı çektik.Merkez Bankası Başkan Şahap Kavcıoğlu, enflasyon tahminlerini açıkladı. Kavcıoğlu, 'Enflasyonun 2021 yıl sonunda %14,1 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2022 yıl sonunda %7,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun, %70 olasılıkla 2021 yılı sonunda 12,2-16,0, aralığında -orta noktası %14,1- gerçekleşeceğini öngörüyoruz' dedi.