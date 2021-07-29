USD (Alış - Satış) : 8,50 - 8,51 EURO (Alış - Satış) : 10,09 - 10,10
Ana Sayfa.
Güncel
Marmaris'teki yangınla ilgili flaş iddia! İki çocuk...!!!

Marmaris'teki yangınla ilgili flaş iddia! İki çocuk...!!!

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Öte yandan yangının çıkış nedeni ile ilgili flaş bir iddia ortaya çıktı.

Güncel / 29 Temmuz 2021 Perşembe 22:15
Marmaris'teki yangınla ilgili flaş iddia! İki çocuk...!!!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına, biri 8 diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğun neden olduğu ileri sürüldü. 3 görgü tanığının ifadeleri üzerinden oyun oynarken, yangını çıkardıkları iddia edilen 2 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulması için pedagog beklendiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.15 sıralarında Marmaris ilçesine bağlı Armutalan mevkisinde çıkan orman yangınına ilişkin, "Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir." ifadesine yer verildi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı