Marmaris’te Yangın Büyüyor! Marmaris Yangını Nerede? Son Dakika Marmaris Yangınında Can Kaybı

Türkiye'nin pek çok yerinde çıkan yangınların ardı arkası kesilmiyor! Ülkenin pek çok yerinde meydana gelen orman yangınları üzerine vatandaşlar endişelenmeye başladı. Marmaris'te yangının kontrol altına alınamaması ve kısa süre içerisinde büyümesi endişeyi artırıyor! Peki, Marmaris yangını nerede? Marmaris yangınında can kaybı var mı? Son dakika Marmaris yangını….





Marmaris Yangını Nerede?



Marmaris Yangını Kontrol Altına Alındı mı?



Marmaris Yangınında Can Kaybı Var mı?



Muğla'nın Marmaris ilçesinde 12.15 saatlerinde oraya çıkan yangın kontrol altına alınamadı! 3 saati aşkın süredir devam eden yangın söndürme çalışmaları Marmaris yangınının ciddiyetini gözler önüne seriyor. Ev ve otellere yaklaştığı belirtiler yangını söndürebilmek için çalışmalar devam ediyor. Peki,Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam etse de pek çok kişi Marmaris yangınının ciddiyetine dikkat çekiyor. Marmaris'te sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı ortaya çıkan Marmaris yangınında kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.29 Temmuz 2021 tarihinde ortaya çıkansorusunun sorulması üzerine Marmaris'ten haber geldi. Marmaris yangınında can kaybının olmadığını bildiren ekipler 6 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığını belirtti.ve daha fazlası Marmaris halkı tarafından sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmaya devam ediliyor. Herhangi bir görgü tanığının olmaması Marmaris yangınının sebebinin ne olduğu konusunda çeşitli iddiaların ortaya çıkmasına sebep oldu.