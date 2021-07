Marmara Üniversitesi Taban Puanları 2021 Marmara Üniversitesi Taban Puanları ve Kontenjanları

2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok araştırılan üniversiteler arasında Marmara Üniversitesi yer alıyor. 2021 başarı sıralamasının merak edilmesi üzerine ÖSYM, Marmara Üniversitesi taban puanları hakkında açıklama gerçekleştirdi. İşte 2021 Marmara Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları…





Üniversite adayları 2021 YKS tercihlerine günler kala üniversitelerin taban puanlarını araştırmaya başladı. 2021 YKS sonuçları doğrultusunda Marmara Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları açıklandı. İşte10721001 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Almanca Öğretmenliği (Almanca) DİL 50 52 252,72769 423,56056 2 0 --- ---107210023 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 40 40 308,26318 428,86213 1 1 294,68286 294,68286107210032 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Biyoloji Öğretmenliği SAY 20 21 315,43751 363,90273 1 0 --- ---107210041 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20 21 383,10199 420,37196 1 0 --- ---107210068 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60 60 356,30973 411,69652 2 2 300,92404 307,24258107210077 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Fizik Öğretmenliği SAY 20 21 318,27781 400,97138 1 0 --- ---107210086 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) DİL 45 47 388,53398 447,27936 2 0 --- ---107210095 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 60 452,97793 471,71647 2 2 401,52686 420,13250107210102 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 90 90 446,59291 473,60328 3 3 428,08217 442,48131107210111 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Kimya Öğretmenliği SAY 20 21 327,58494 392,17639 1 0 --- ---107210129 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Matematik Öğretmenliği SAY 20 20 454,06099 500,24918 1 1 442,04143 442,04143107210138 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 80 80 401,93182 451,30028 2 2 381,81137 386,10989107211206 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 100 100 418,31912 450,63263 3 3 374,39942 380,88767107210147 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 90 90 397,61705 438,33549 3 3 355,98648 388,15210107210156 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 80 80 379,64919 434,04706 2 2 352,38356 355,84640107210165 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 70 71 367,96732 412,18181 2 1 303,52284 303,52284107210174 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Tarih Öğretmenliği SÖZ 20 20 390,31676 421,50986 1 1 352,54469 352,54469107210183 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20 20 410,85590 442,90922 1 1 308,53913 308,53913107210192 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80 80 404,81679 451,04451 2 2 369,41248 370,27351107290345 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu/Aktüerya Bilimleri SAY 60 62 273,81565 376,51890 2 0 --- ---107290346 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu/Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) SAY 2 1 249,08506 249,08506 --- --- --- ---107210711 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu/Bankacılık EA 60 61 300,09227 343,54763 2 1 291,86603 291,86603107210729 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu/Sermaye Piyasası EA 60 62 287,17660 338,83675 2 0 --- ---107290281 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu/Sermaye Piyasası (KKTC Uyruklu) EA 1 1 230,63046 230,63046 --- --- --- ---107210738 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu/Sigortacılık EA 60 61 287,45085 305,86257 2 1 242,20848 242,20848107290209 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) SAY 130 130 490,59629 514,22326 4 4 483,45338 483,80926107210226 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi SAY 120 120 473,34565 493,26057 3 3 462,45841 467,83599107210235 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı DİL 40 41 217,50672 403,01211 1 0 --- ---107290339 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50 52 416,74780 457,70045 2 0 --- ---107210244 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60 62 282,06118 320,30067 2 0 --- ---107211199 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu) EA 1 1 237,46561 237,46561 --- --- --- ---107210253 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji SAY 60 60 301,74516 412,75246 2 2 237,78384 248,20972107210262 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya SÖZ 60 62 348,62668 398,40070 2 0 --- ---107210271 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik SAY 50 51 288,51978 339,27119 2 1 237,56572 237,56572107290340 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50 52 411,16140 452,49447 2 0 --- ---107290342 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 50 50 454,85006 471,22308 2 2 454,00722 454,68609107210853 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İstatistik SAY 60 62 314,01227 447,44357 2 0 --- ---107210289 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya SAY 80 80 324,22470 415,71532 2 2 237,29441 242,63954107210298 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik SAY 80 80 374,15096 422,55001 2 2 276,08964 283,09100107210862 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi SÖZ 60 61 346,04025 425,84003 2 1 258,18178 258,18178107210305 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) EA 60 62 349,68800 412,45955 2 0 --- ---107290208 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) EA 1 0 --- --- --- --- --- ---107210314 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 80 81 387,26088 423,16026 2 1 355,58750 355,58750107210323 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 81 370,41043 399,87635 2 1 252,66643 252,66643107290341 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Endüstriyel Tasarım SAY 40 40 383,98102 407,31381 1 1 329,64662 329,64662107290337 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Film Tasarımı ve Yönetimi SÖZ 60 60 367,21065 410,83032 2 2 283,85741 338,43260107211224 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç Mimarlık SAY 60 60 381,08364 420,37452 2 2 314,70635 323,08519107210332 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 340 340 451,27959 477,22025 9 9 437,59897 447,14282107230027 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (İÖ) EA 340 340 445,07617 453,29327 9 9 428,80866 435,49232107210359 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisat Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 90 93 308,09100 330,39528 3 0 --- ---107210368 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisat Fakültesi/Ekonometri EA 90 93 302,62481 396,03492 3 0 --- ---107210377 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisat Fakültesi/İktisat EA 140 142 327,54377 387,10554 4 2 246,55861 254,20023107210386 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisat Fakültesi/İktisat (İngilizce) EA 70 70 384,14903 435,12079 2 2 299,72361 310,76599107210447 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisat Fakültesi/Maliye EA 90 90 328,67363 359,45435 3 3 251,55882 318,43692107210465 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 280 280 404,32164 482,45244 7 7 391,84832 401,09517107230196 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 70 70 389,59292 442,92148 2 2 385,21155 385,84814107210959 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İngilizce) SÖZ 40 40 420,95964 454,57240 1 1 412,68142 412,68142107211181 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (Arapça) SÖZ 40 40 436,52797 493,31607 1 1 436,37059 436,37059107210474 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 105 107 355,25175 414,42237 3 1 284,95439 284,95439107210483 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 100 101 359,31010 425,56142 3 2 228,78145 344,31141107210492 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 100 100 376,17049 432,91245 3 3 248,30006 275,27459107210395 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme EA 200 202 337,24580 392,17270 5 3 248,20680 296,38577107230063 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme (İÖ) EA 190 194 314,58333 386,69289 5 1 258,23603 258,23603107210411 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme (İngilizce) EA 95 95 397,00937 438,41164 3 3 335,82060 342,41570107210402 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme (Almanca) EA 60 61 369,43163 413,76643 2 1 282,03097 282,03097107290344 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) EA 15 15 322,07170 364,69067 --- --- --- ---107290348 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) EA 40 40 399,58168 472,54276 1 1 351,51532 351,51532107290347 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) EA 65 65 377,04624 406,90874 2 2 319,47389 328,86664107210508 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 75 75 499,97217 515,93653 2 2 492,80967 497,94023107210889 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomühendislik (İngilizce) SAY 70 70 402,89076 434,63043 2 2 373,74406 374,33238107210517 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 62 357,28542 394,38962 2 0 --- ---107210871 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 70 479,16487 493,32695 2 2 448,16456 454,52265107210526 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 60 476,24066 490,51052 2 2 451,35035 454,52852107210535 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği SAY 60 60 424,88514 447,63098 2 2 362,64913 396,10045107210544 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 70 460,89836 477,86871 2 2 415,05432 425,69910107210553 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 65 65 416,34721 450,86856 2 2 319,68679 326,04659107210986 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik SAY 80 80 425,38331 466,90503 2 2 410,12753 421,21451107210826 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik SAY 80 80 340,69551 417,74163 2 2 324,80781 335,95382107210844 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 100 100 402,22002 462,16134 3 3 339,37463 370,85796107210817 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 220 220 387,50014 460,09804 6 6 355,57257 374,85550107210835 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi EA 80 80 309,34811 348,66427 2 2 261,31421 262,65271107211066 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70 70 360,79645 382,08739 2 2 287,68638 293,65447107211269 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) EA 60 60 357,56348 405,07343 2 2 310,94418 340,56986107210456 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 70 70 392,11493 414,72428 2 2 335,13267 343,20746107211075 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler EA 70 70 351,76554 372,54315 2 2 239,16794 296,93047107211172 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Yerel Yönetimler EA 60 62 288,91052 322,02171 2 0 --- ---107290207 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği SAY 48 48 470,86605 492,01029 2 2 433,82001 439,50779107290206 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 12 12 370,01577 425,48952 1 1 362,80298 362,80298107211012 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 56 56 451,61857 489,84223 2 2 396,12423 421,76830107211021 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14 14 353,17448 404,31034 1 1 328,43442 328,43442107210898 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 56 56 441,40875 466,63606 2 2 395,32320 400,14821107210905 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14 15 352,31207 425,13713 1 0 --- ---107210914 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği SAY 53 53 447,04010 468,12622 2 2 408,51194 424,17487107210923 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 13 13 337,21709 425,48455 1 1 304,35306 304,35306107210932 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 53 53 396,12558 415,52136 2 2 314,22317 314,65769107210941 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 13 14 285,00091 388,04643 1 0 --- ---107211039 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Tekstil Mühendisliği SAY 45 45 370,44875 506,36584 2 2 304,51162 305,11755107211048 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) 107210695 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) SAY 200 200 525,55429 534,37500 5 5 523,21248 524,96192107211057 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Basım Teknolojileri SAY 40 41 236,41968 307,03744 1 0 --- ---107290338 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı EA 40 41 267,56458 322,74048 1 0 --- ---