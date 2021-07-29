Manavgat'ta Yangın Nerede Çıktı? Manavgat Yangını Nerede? Manavgat Yangınından Görüntüler Manavgat Yangınında Can Kaybı Var mı? Son Dakika Manavgat Yangını

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı bölgede çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havadan ve karadan müdahalelerle Manavgat yangını söndürme çalışmaları devam etse de durum ciddiyetini koruyor. Halk Manavgat yangınında son durum nedir? sorusunu soruyor. Peki, Manavgat yangınında son durum nedir? Manavgat yangını söndürüldü mü? İşte Manavgat yangınından görüntüler…
Dün saat 12.05 saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın 4 farklı noktada aktif bir şekilde devam ediyor. Yangının şehir merkezine yakın olması sebebiyle insanların evleri, hayvanları ve eşyaları yanıyor. Can kaybının meydana geldiği Manavgat yangını 2 uçak, 19 helikopter, 6 dozer, 200 arazöz ve 800 personelle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Peki, Manavgat Yangınında Son Durum Nedir? Manavgat Yangını Söndürüldü mü? Manavgat Yangını Kontrol Altına Alındı mı?