Kenan Doğulu’dan Beren Saat’e Şaşırtan Sürpriz! Kenan Doğulu’nun Beren Saat’e Söyledikleri Olay Oldu Kenan Doğulu’dan Evlilik Yıldönümü Paylaşımı

Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti uzun süredir ilişkisi olan oldukça gözde çiftler arasında yer alıyorlar. 29 Temmuz 2014 yılında evlenen çift bugün 7. Evlilik yıldönümünü kutladı! Kenan Doğulu’nun Beren Saat için söyledikleri olay oldu. Peki, Kenan Doğulu’dan Beren Saat’in şaşırmasına sebep olan sürpriz ne oldu? İşte Kenan Doğulu’dan evlilik yıldönümü paylaşımı…
Magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan Beren Saat ve Kenan Doğulu bugün evliliklerindeki 7. Yılı bitirdi. Sevilen çift 7 yılı geride bırakırken Kenan Doğulu'nun Beren Saat'e sözleri olay oldu!