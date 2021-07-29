Kenan Doğulu’dan Beren Saat’e Şaşırtan Sürpriz! Kenan Doğulu’nun Beren Saat’e Söyledikleri Olay Oldu Kenan Doğulu’dan Evlilik Yıldönümü Paylaşımı

Magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan Beren Saat ve Kenan Doğulu bugün evliliklerindeki 7. Yılı bitirdi. Sevilen çift 7 yılı geride bırakırken Kenan Doğulu'nun Beren Saat'e sözleri olay oldu!









Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e Şaşırtan Sürpriz



Kenan Doğulu'dan Evlilik Yıldönümü Mesajı

Magazin dünyasının merakla takip edilen çifti Beren Saat ve Kenan Doğulu, yurtdışında 2014 yılında yurt dışında evlenmişlerdi. 2014 yılında ABD'de Los Angeles'ta dünya evine giren çift bugünlerde özel günlerini kutluyor. Mutlu bir şekilde evliliklerini sürdüren ikili büyük aşk haberleriyle gündeme geliyor. Evlilik yıldönümlerinin gelmesi üzerinegündem oldu.Kenan Doğulu, “Seni çok seviyorum canım sevgilim, oyun arkadaşım, aşk ortağım… Hep böyle bakalım birbirimize. İlk günkü gibi.” notunu paylaştı.Kenan Doğulu, Beren Saat ile 7. Evlilik yıldönümünü sosyal medya hesapları üzerinden “Seni çok seviyorum canım sevgilim, oyun arkadaşım, aşk ortağım… Hep böyle bakalım birbirimize. İlk günkü gibi.” Notu ile kutladı.