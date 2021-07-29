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Kenan Doğulu’dan Beren Saat’e Şaşırtan Sürpriz! Kenan Doğulu’nun Beren Saat’e Söyledikleri Olay Oldu Kenan Doğulu’dan Evlilik Yıldönümü Paylaşımı

Kenan Doğulu’dan Beren Saat’e Şaşırtan Sürpriz! Kenan Doğulu’nun Beren Saat’e Söyledikleri Olay Oldu Kenan Doğulu’dan Evlilik Yıldönümü Paylaşımı

Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti uzun süredir ilişkisi olan oldukça gözde çiftler arasında yer alıyorlar. 29 Temmuz 2014 yılında evlenen çift bugün 7. Evlilik yıldönümünü kutladı! Kenan Doğulu’nun Beren Saat için söyledikleri olay oldu. Peki, Kenan Doğulu’dan Beren Saat’in şaşırmasına sebep olan sürpriz ne oldu? İşte Kenan Doğulu’dan evlilik yıldönümü paylaşımı…

Güncel / 29 Temmuz 2021 Perşembe 17:37
Kenan Doğulu’dan Beren Saat’e Şaşırtan Sürpriz! Kenan Doğulu’nun Beren Saat’e Söyledikleri Olay Oldu Kenan Doğulu’dan Evlilik Yıldönümü Paylaşımı

Magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan Beren Saat ve Kenan Doğulu bugün evliliklerindeki 7. Yılı bitirdi. Sevilen çift 7 yılı geride bırakırken Kenan Doğulu'nun Beren Saat'e sözleri olay oldu!



Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e Şaşırtan Sürpriz


Magazin dünyasının merakla takip edilen çifti Beren Saat ve Kenan Doğulu, yurtdışında 2014 yılında yurt dışında evlenmişlerdi. 2014 yılında ABD'de Los Angeles'ta dünya evine giren çift bugünlerde özel günlerini kutluyor. Mutlu bir şekilde evliliklerini sürdüren ikili büyük aşk haberleriyle gündeme geliyor. Evlilik yıldönümlerinin gelmesi üzerine Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e şaşırtan sürpriz gündem oldu.

Kenan Doğulu, “Seni çok seviyorum canım sevgilim, oyun arkadaşım, aşk ortağım… Hep böyle bakalım birbirimize. İlk günkü gibi.” notunu paylaştı.



Kenan Doğulu'dan Evlilik Yıldönümü Mesajı


Kenan Doğulu, Beren Saat ile 7. Evlilik yıldönümünü sosyal medya hesapları üzerinden “Seni çok seviyorum canım sevgilim, oyun arkadaşım, aşk ortağım… Hep böyle bakalım birbirimize. İlk günkü gibi.” Notu ile kutladı.

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