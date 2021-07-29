İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, servis ücretlerine yüzde 15 zam yapılması teklifi kabul edildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün öğrenci ve personel servis taşımacılığı ücret tarifesi düzenlenmesiyle ilgili teklif toplantıda ele alındı.



Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yüzde 19,01, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) ise yüzde 22, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve İl Milli Eğitim temsilcileri de yüzde 15 zam önerisinde bulundu.





SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?



1500 KALEME ZAM YAPTI!



İSKİ'YE YÜZDE 23 ZAM YETMEDİ



HALK EKMEK'E YÜZDE 25 ZAM



Oturumu yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her üç teklifi de ayrı ayrı oylattı.Oylamada, yüzde 15'lik zam teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi.Daha önce 0-1 kilometre arasında 271 TL olan fiyat 311,65 liraya yükseltilirken, diğer tüm mesafelere yüzde 15 artış yapıldı.Göreve gelmeden önce 'İsrafa son verip İstanbul'da hayatı ucuzlatmak için gece gündüz çalışacağız. Sizin derdiniz bizim derdimiz' sloganları atan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu döneminde spordan sanata, veterinerlik hizmetlerinden zabıta destek hizmetlerine kadar yaklaşık bin 500 kalem hizmete zam geldi. Uygulanan zamlar '2020 Yılı Ücret Tarife Teklifleri' komisyon raporlarına yansıdı.İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Tekliflerinde yer alan bilgilere göre, KDV hariç konut 1. kademe tarifesinin (Konut başına 0-15 metreküp) 4,81 liradan 5,92 liraya, konut 2. kademe tarifesinin (Konut başına 16 metreküp ve üzeri) 7,22 liradan 8,88 liraya, köy konut tarifesinin 1,21 liradan 1,48 liraya, ortak sayaç konut/konut inşaat şantiyesi tarifesinin 7,22 liradan 8,88 liraya, iş yeri tarifesinin 12,93 liradan 15,90 liraya, köy iş yeri tarifesinin 3,23 liradan 3,98 liraya, ortak sayaç iş yeri/iş yeri inşaat şantiyesi tarifesinin 13,42 liradan 16,51 liraya çıkarılması talep edildi. Buna göre, su birim fiyatlarında yüzde 23 oranında artış istendi.İSKİ'nin teklifinde ayrıca her ay su satış birim fiyatlarına aylık açıklanan enflasyon (TÜFE) oranında otomatik zam talep edildi. Zamlı tarifelerin Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) tarafından aylık TÜFE oranının açıklanmasını takip eden beş iş günü içerisinde uygulamaya alınacağı kaydedildi.İBB'nin iştirakı olan Halk Ekmek, ekmek fiyatına yüzde 25 zam yaptı. Ekmek fiyatı 1 liradan 1,25 TL'ye yükselirken, akıllara seçim öncesi CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 'Hayatı ucuzlatacağız' vaadi geldi.