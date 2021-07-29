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İsrailli düşünce kuruluşu INSS: Türkiye’nin KKTC’de hava üssü açması etkimizi azaltır

İsrailli düşünce kuruluşu INSS: Türkiye’nin KKTC’de hava üssü açması etkimizi azaltır

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs meselesine dair kullandığı “Harcayacak bir 50 yılımız daha yoktur” sözü ve iki devletli çözüm girişimleri İsrail’de rahatsızlık uyandırdı. Yaşanan gelişmeleri gündemine alan düşünce kuruluşu INSS, KKTC’de Türk SİHA’larının konuşlanacağı bir hava üssünün kurulması halinde İsrail’in manevra alanının olumsuz etkileneceği değerlendirmesinde bulundu.

Siyaset / 29 Temmuz 2021 Perşembe 11:06
İsrailli düşünce kuruluşu INSS: Türkiye’nin KKTC’de hava üssü açması etkimizi azaltır

Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümünde KKTC’ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada “Türk sözünde durur ama Rum sözünde durmaz. O zaman da durmadı. Artık bizim bunlara inanmamız, bir 50 yıl daha kaybetmemiz mümkün değildir” diyerek Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin net mesajlar vermişti.

"ERDOĞAN GERÇEKLERİ DİLE GETİRİYOR"


Erdoğan’ın bu sözleri, Maraş’ın açılması ve iki devletli çözüm girişimleri, başta Yunanistan ile Rumların hamisi ABD, AB, İsrail ve Fransa’da olmak üzere rahatsızlığa yol açıyor. Tüm bu gelişmeleri gündemine alan İsrailli düşünce kuruluşu INSS, “Erdoğan sahadaki gerçekleri dile getiriyor: Kıbrıs sorununu çözmek için bir paradigmayı değiştirme girişimi” başlıklı bir analiz yayımladı.

Türkiye’nin adadaki etkinliğinin artmasının İsrail’i olumsuz etkileyeceğini ve manevra alanını kısıtlayacağı öngörüsünde bulunan INSS yazarları Galia Lindenstrauss ve Rami Daniel, şu değerlendirmelere yer verdi:

"ERDOĞAN ŞİMDİDEN SAHAYA İNDİ"


Türk Cumhurbaşkanı Kıbrıs sorununa "iki devletli bir çözümü" teşvik etmek için daha çok çalışıyor. Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ziyaretiyle durumu değiştirmek için şimdiden sahada çalışıyor. Şimdiye kadar uluslararası toplumun çabaları çözüme kavuşturamamıştır.

MANEVRA ALANIMIZI AZALTACAK


Güney Kıbrıs son on yılda İsrail'in yakın bir ortağı haline geldi, bu nedenle İsrail adada olup bitenlerle yakından ilgileniyor. Bunun ötesinde, kuzeyde bir hava üssünün ve bir Türk deniz üssünün açılmasıyla adadaki Türk kontrolü güçlendirilecek ve bu gelişmeler İsrail'in manevra alanı üzerinde de etkileri olacak.

"TÜRKİYE'NİN NİYETİ DİKKATE ALINMALI"


Türkiye'nin kuzeydoğu Kıbrıs'ta insansız hava araçları için inşa ettiği askeri üs ve kuzeyde bir Türk deniz üssü kurma niyeti konusu dikkate alınmalı. Kıbrıs meselesi, daha geniş bölgesel ilgiyi ve takibi hak ediyor.


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