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HDP'li vekilden teröriste VIP servis! Yakalanan PKK'lı suç makinesi çıktı

HDP'li vekilden teröriste VIP servis! Yakalanan PKK'lı suç makinesi çıktı

Van'da, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın aracında yakalanan Yunus Durdu'nun, hem HDP PM üyesi, hem de PKK'nın gençlik yapılanmasının alan sorumlusu olduğu, örgüt adına haraç kestiği belirlendi.

Siyaset / 29 Temmuz 2021 Perşembe 09:16
HDP'li vekilden teröriste VIP servis! Yakalanan PKK'lı suç makinesi çıktı

Van'da 2 yıl önce HDP Milletvekili Murat Sarısaç'ın aracında yakalanan Yunus Durdu hakkında, Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianameye göre, Tatvan'da ağaç keserken yanına gelen 4 terörist, M. A.'nın telefonu ve parasını alıp HPG'nin 5 bin TL ceza kestiğini, 5 gün içinde ödemezse aracının yakılacağını söyledi.

On gün sonra M.A.'yı arayıp Mezopotomya Haber Ajansı'na çağıran Yunus Durdu, "Arkadaşlarımız sana ceza kesmiş. Neden bu parayı ödemiyorsun?" diye hesap sordu.

ÖRGÜTE HARAÇ VERMEYİNCE, SOPALARLA DÖVÜP ARACINI YAKTILAR


M.A'nın "Kimseye borcum yok" diyerek parayı ödemeyeceğini söylemesi üzerine Yunus Durdu "Cezan 25 bin TL oldu. Bunu bana ödeyeceksin. Ben YPS Van sorumlusuyum" karşılığını verdi.

On gün sonra sopalarla darp edilen M.A.'nın 6 ay sonra da arabası yakıldı. Olay, örgütün internet sitelerinde "İntikam biriminden işbirlikçilere uyarı", "İntikam birimi işbirlikçileri vurdu" şeklinde yayınlandı.


HEM PKK'NIN GENÇLİK YAPILANMASINDA, HEM HDP'NİN PARTİ MECLİSİNDE


Van ve çevre illerde PKK'nın gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüt mensuplarının evlerinde barındığı ve örgütün gençlik yapılanmasının eylemlerin talimatını verdiği de belirlenen, aynı zamanda HDP Parti Meclisi Üyesi olan Durdu hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Örgütün adını kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından 15 yıla kadar hapis istendi.


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