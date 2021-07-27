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Hande Baladın Kimdir? Hande Baladın Kaç Yaşında? Hande Baladın’ın Boyu Kaç? Hande Baladın Evli mi?

Hande Baladın Kimdir? Hande Baladın Kaç Yaşında? Hande Baladın’ın Boyu Kaç? Hande Baladın Evli mi?

A Milli Kadın Voleybol takımının önemli isimleri arasında yer alan Hande Baladın son dönemin en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Başarılı performansı ve kritik atışları ile adından söz ettiren Hande Baladın kimdir? Hande Baladın kaç yaşında? Hande Baladın’ın boyu kaç? İşte Hande Baladın’ın biyografisi…

Güncel / 27 Temmuz 2021 Salı 12:47
Hande Baladın Kimdir? Hande Baladın Kaç Yaşında? Hande Baladın’ın Boyu Kaç? Hande Baladın Evli mi?

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gerçekleştirdiği performansla göz dolduran Hande Baladın, Türkiye'de ve dünyada başarısı ile ilgi odağı olmayı başardı. A Milli Kadın Voleybol takımında yer alan Hande Baladın kimdir? Hande Baladın kaç yaşında?

Hande Baladın Kimdir?


Voleybola küçük yaşlarda orta oyuncusu olarak başlayan Hande Baladın, ilk kez Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişmiştir. Küçük ve yıldız takımlarda yer alan hande Baladın günümüzde ise Mili Takımda smaçör olarak görev almaktadır. 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı kulübünde A takıma yükselen başarılı oyuncu 2018-2019 sezonunda ise Galatasaray'da kiralık oyuncu olarak oynamıştır. Türk Milli Takım voleybol oyuncusu olan Hande Baladın kaç yaşındadır?

Hande Baladın Kaç Yaşında?


1 Eylül 1997 yılında dünyaya gelen Hande Baladın 22 yaşındadır. Peki, Hande Baladın nereli?

Hande Baladın'ın Bireysel Başarıları Nelerdir?

Hande Baladın Nerelidir?


1997 yılında dünyaya gelen Hande Baladın aslen Kütahyalıdır.

Hande Baladın'ın Kulüp Başarıları Nelerdir?


• 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

• 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

• 2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

• 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu 

• 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

• 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

Hande Baladın'ın Milli Takım Başarıları Nelerdir?


• 2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

• 2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği

• 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu

• 2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü

• 2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği

• 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği

• 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

Hande Baladın'ın Milli Takım Başarıları Nelerdir?

Hande Baladın'ın Bireysel Başarıları Nelerdir?


• 2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - 'En Değerli Oyuncu' ve 'En iyi Smaçör'

• 2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - 'En İyi Blok Yapan Oyuncu'

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Hande Baladın kimdir? ve daha fazlası bu şekilde yanıtlanmıştır.

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