Gün ağardı felaketin boyutu ortaya çıktı! Cehennemi yaşadılar

Antalya'nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere 4 ilde devam eden ve hayatı zindan eden yangınlardan peş peşe kötü haberler geldi. Ulusal ve Uluslararası medyanın yakından takip ettiği yangınlarla ilgili gün ağardığında acı tablo bir kez daha ortaya çıktı. Çok sayıda ev ve arazi zarar görürken sayısı henüz tespit edilemeyecek kadar çok canlının telef olduğu fotoğraflara yansıdı. Edinilen son dakika bilgilerine göre sabaha karşı yeni bir yangın daha tespit edildi. İşte Türkiye'yi kahreden yangınlarla ilgili yaşanan gelişmeler ve bölgeden canlı olarak son durum...



SON DURUM



11:32 Yangında ölü sayısı 3'e çıktı



11:30 31 yangın kontrol altında: Pakdemirli, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde çıkan yangınlardan 31'inin kontrol altında olduğunu, 10 yangını da kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



10:00 Ekiplerin çalışmaları sürerken devam eden rüzgar yangını kontrol altına almakta güçlük yaşanmasına neden oluyor.



08:34 Bakan Pakdemirli'den yeni açıklama: Bir vatandaşımız vefat etti. 4 ilde orman yangınları devam ediyor. 82 yaşında bir vatandaşımız vefat etmiştir. Başımız sağ olsun. Sizler vasıtasıyla tekrar sesleniyorum. Uyarıları lütfen dikkate alsınlar. Elbette malımız önemli ama hiçbir şey canınızdan önemli değil. Şu an itibarıyla Antalya'da 18 Adana'da 6 köy boşaltıldı







OYMAPINAR'DA MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR VAR, ARAÇLAR GİDİYOR



Tüm yangın coğrafyasında hava araçları faaliyetlerine zorlukla devam edebiliyor. Oymapınar bölgesinde mahsur kalan vatandaşlarımız için de araçlarımız yolda tahliye etme çalışmalarına başlıyoruz.



Bakan Çavuşoğlu: Canla başla çalışan personelimize ve destek olan herkesten Allah razı olsun. İnşaAllah kısa sürede ve can kaybımız olmadan, daha fazla yeşil alanımız zarar görmeden bütün yangınlarımız söndürülür







05.00 AKSEKİ'DE YANGIN: Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi. Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.



MANAVGAT'TA NELER OLDU?



Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle müdahale durduruldu, söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor. Yangını söndürme çalışmalarına,







BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDILAR



Antalya'nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor. İlçenin Kalemler Mahallesi Azizler mevkisindeki yangında evlerinde olanlar, görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı.



BAKAN PAKDEMİRLİ: İŞİMİZİ ZORLAŞTIRAN UNSURLAR VAR



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son dakika açıklamasında Manavgat'taki orman yangının kontrol altına alınamadığını belirterek 'Fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor.' dedi. Bakan Pakdemirli, yangın yönetim merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının etkisini devam ettirdiğini söyledi.



AN İTİBARIYLA YARDIM BEKLEYEN KİMSE YOK



Pakdemirli, evlerinden tahliye edilen vatandaşlara ilişkin 'Vatandaşlar genelde akrabalarına dağılmış durumdalar. Yani bir yerde kümelenmiş, Kızılay'ın AFAD'ın yardımını bekleyen bir vatandaş yok.' ifadelerini kullandı.







YANAN ALAN 3-4 MİSLİNE ÇIKACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR



Yangının etkili olduğu alanın arttığını belirten Pakdemirli, 'Akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Bunun en az üç dört misline çıkacağını görüyoruz şimdiden.' değerlendirmesinde bulundu.



MANAVGAT'TAKİ YANGINLAR NEDEN ÇIKTI?



Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını anımsatan Pakdemirli, 'Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk kuvvetleri soruşturmalarını sürdürüyor, henüz netlik kazanan bir durum yok.' dedi.



ÇOK SAYIDA PERSONEL VE ARAÇLA MÜDAHALE EDİLİYOR



Antalya'nın yanı sıra Adana ve Mersin'de de yangınların olduğunu belirten Pakdemirli, 'Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlarda 476 arazöz, 1904 personel halihazırda mücadele ediyor.' diye konuştu.







VATANDAŞLAR TABURCU OLDU



Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında dumandan etkilenen vatandaşlarının çoğunun taburcu olduğunu, hastanede tedavi gören vatandaşları da ziyaret ettiklerini bildirdi. Pakdemirli, yangın yönetim merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Manavgat'ın dışında Adana'da ve Mersin'de de yangınların olduğunu söyledi.



MAALESEF RÜZGAR DEVAM EDECEK



Mersin'de 4 mahallenin boşaltıldığını, yangının yaklaşık 1000 hektar kadar alanı etkilediğini aktaran Pakdemirli, 'Maalesef ki 80 kilometre süratle esen, devam eden rüzgar var, öyle görülüyor ki yarın öğle saatlerine kadar devam edecek, öğle saatlerinden sonra da 60 kilometre süratle devam edecek.' dedi.



Adana'daki yangını 186 arazöz, 744 personel, Mersin'deki yangınları 90 arazöz, 360 personel ve Manavgat'taki yangını 200 arazöz, 800 personel ile söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Pakdemirli, çalışmaların karadan yürütüldüğünü bildirdi.







'Hastanedeki vatandaşlarımızı ziyaret ettik'



Manavgat'taki yangında önceliklerinin yerleşim yerleri olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:



'Yerleşim yerlerinin etrafını tutmamızdan dolayı dumanlık alanda henüz yangın tam anlamıyla kontrol altına alınamamış durumda. Zarar gören vatandaşlarımız, dumandan etkilenen vatandaşlarımız vardı, bunların çoğu taburcu olmakla beraber, hastanede yatan 5-6 vatandaşımızı da ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Genelde hastalar Kalemler Mahallesi'nden. Kalemler Mahallesi'ni de belli miktar risk alarak orayı da ziyaret ettik. Genel olarak tabii ki elbette birinci önceliğimiz can kaybımızın olmaması, şu ana kadar en azından teselli edici olarak.'



SAHADA BİR İHTİYAÇ YOK, MÜDAHALE GÜCÜMÜZ MAKSİMUM DÜZEYDE



Yangın kontrol altına alındıktan sonra zarar tespitlerinin yapılacağını belirten Pakdemirli, tespitler yapıldıktan sonra vatandaşların yarasının sarılması yoluna gidileceğini kaydetti.



Bir gazetecinin bölgede herhangi bir ihtiyacın olup olmadığı yönündeki sorusuna Bakan Pakdemirli, 'Şu an sahada ne iaşe ne yemek ne su, ne de başka bir şeyle ilgili herhangi bir ihtiyaç yok. Burada evlerinden olan veya tahliye etmek zorunda kaldığımız evlerle alakalı da vatandaşlarımıza sunulan yurtlar ve kalış imkanlarının da yüzde 90'nından fazlasının reddedildiği, vatandaşımızın kendi imkanlarıyla kaldığını görüyoruz.' yanıtını verdi.



Pakdemirli, yangında ne kadar alanın zarar gördüğü ile ilgili ölçümlerin, yangından birkaç hafta sonra çıkacağını bildirdi.



ÇOK SAYIDA HAYVAN TELEF OLDU



Çıkan yangınlarda evcil ve yabani olmak üzere çok sayıda canlının telef olduğu görüldü.







BAKAN KOCA: MANAVGAT'TA ÇIKAN YANGINDAN 62 KİŞİ ETKİLENDİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manavgat'taki yangına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:



'Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet Hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun.'



ÇELİK'TEN AÇIKLAMA



AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bölgemizde hepimizi üzen yangınlar çıkıyor. Antalya'da ve Osmaniye'de çıkan yangınlar ve Adana'da çıkan yangınlarla mücadele sürüyor. Adana Kozan'da çıkan yangına karşı tedbir gereği bazı yerler boşaltılıyor.



İlgili tüm kurumlarımız görev başında ve teyakkuz halindeler. 19 noktadaki yangın kontrol altına alındı' ifadelerine yer verdi.







4 KÖY BOŞALTILDI



Sözcü Çelik, paylaşımının devamında, 'Diğer 4 noktadaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Kozan'daki yangın bölgesinde hemşerilerimiz görevlilerin yönlendirmesini dikkatle takip etmeliler. Her bir canımızı güvenli bölgeye geçirmek için ekiplerimiz iş başındalar.



Kozan'daki yangın rüzgarla yayılıyor. O bölge tedbir amaçlı boşaltılıyor. 4 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Tüm hemşerilerimiz görevlilerimizin yönlendirmelerine tam uymalı.



'Tüm canlarımızı korumalıyız'



Kozan'da boşaltılan köylere kimsenin yaklaşmaması çok önemli. Yangın bir anda beklenmedik bir yeri sarıyor. Lütfen tüm hemşerilerimiz görevli ekiplerimizin yönlendirmelerine tam uysun. Allah tüm canlarımızı korusun' dedi.