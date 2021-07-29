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Yaşam
Filenin Sultanları ABD karşısında!

Filenin Sultanları ABD karşısında!

Tokyo 2020'de Filenin Sultanları, üçüncü maçına çıkıyor. İlk karşılaşmada son olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden 3-0 mağlup eden milliler, ikinci maçında İtalya'yı 3-1 mağlup olmuştu. Tokyo Olimpiyatları'nda B Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, ABD'yi mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini almak istiyor.

Yaşam / 29 Temmuz 2021 Perşembe 15:43
Filenin Sultanları ABD karşısında!

Tokyo Olimpiyatları'na Çin'i mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, ABD ile karşı karşıya geliyor. Millilerin grubunda Çin, İtalya, ABD, Rusya ve Arjantin var. Çin ve Arjantin henüz puan alamadı. ABD, iki maçını da kazanmıştı. Filenin Sultanları, ilk seti geride tamamladı.

Karşılaşmayı Brezilyalı hakem Paulo Turci yönetiyor. İki maç sonunda 25 sayıyla Zehra Gümüş, en skorer oyuncumuz konumunda.

ABD 25-19 (İLK SET SONUCU)

Filenin Sultanları ABD karşısında ilk seti 25-19 geride kapattı.


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