Tokyo Olimpiyatları'na Çin'i mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, ABD ile karşı karşıya geliyor. Millilerin grubunda Çin, İtalya, ABD, Rusya ve Arjantin var. Çin ve Arjantin henüz puan alamadı. ABD, iki maçını da kazanmıştı. Filenin Sultanları, ilk seti geride tamamladı.



Karşılaşmayı Brezilyalı hakem Paulo Turci yönetiyor. İki maç sonunda 25 sayıyla Zehra Gümüş, en skorer oyuncumuz konumunda.



ABD 25-19 (İLK SET SONUCU)



Filenin Sultanları ABD karşısında ilk seti 25-19 geride kapattı.

