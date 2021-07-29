Evlat nöbeti tutan Ayşegül Biçer'in kararlı duruşu sonuç verdi

Oğlu 17 yaşındayken dağa kaçırılan anne Ayşegül Biçer, oğlunun teslim olduğu haberini aldı. Akıllarda tek kalan ise azimli annenin "O çocuk buraya gelecek.." sözleri oldu.
Diyarbakır annelerinin azimli duruşu devam ediyor...
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, meyvelerini vermeye başladı.
Birçok annne HDP'ye karşı direnip, çocuğunu dağdan indirirken bir mutlu haber de kanser hastası Ayşegül Biçer'e geldi.
2 yıla yakındır evlat nöbetinde olan anneye, oğlu Mustafa’nın terör örgütü PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu haberi verildi.
Anne Biçer, oğlunun teslim olduğunu duyunca mutluluktan baygınlık geçirdi.
O ÇOCUK BURAYA GELECEK DEDİ VE GELDİ
Akıllarda ise Ayşegül Biçer'in kararlı duruşu kaldı.
Eyleme ilk başladığı gün acılı anne, kararlılığını HDP'lilere şu sözleri söylerek göstermişti "O çocuk buraya gelecek..."