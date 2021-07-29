Evlat nöbeti tutan Ayşegül Biçer'in kararlı duruşu sonuç verdi

Diyarbakır annelerinin azimli duruşu devam ediyor...



Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, meyvelerini vermeye başladı.



Birçok annne HDP'ye karşı direnip, çocuğunu dağdan indirirken bir mutlu haber de kanser hastası Ayşegül Biçer'e geldi.



2 yıla yakındır evlat nöbetinde olan anneye, oğlu Mustafa’nın terör örgütü PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu haberi verildi.



Anne Biçer, oğlunun teslim olduğunu duyunca mutluluktan baygınlık geçirdi.



O ÇOCUK BURAYA GELECEK DEDİ VE GELDİ



Akıllarda ise Ayşegül Biçer'in kararlı duruşu kaldı.



Eyleme ilk başladığı gün acılı anne, kararlılığını HDP'lilere şu sözleri söylerek göstermişti "O çocuk buraya gelecek..."