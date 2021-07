ÖSYM yüz binlerce öğrencinin katılım gerçekleştirdiği 2021 YKS sınavının sonuçlarını açıkladı. Üniversite sınavının sonucunun açıklanması üzerine öğrenciler üniversite araştırması içerisine girdi. Kayseri merkezde yer alan Erciyes Üniversitesi taban ve tavan puanları nelerdir? Erciyes Üniversitesi taban ve tavan puanları nelerdir? Erciyes Üniversitesinde hangi bölümler var? İşte Erciyes Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümleri





Erciyes Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları Nelerdir?

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp SAY 270 489,14418 10635ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İngilizce Öğretmenliği DİL 70 399,38436 14966ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 393,02927 19803ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği SAY 110 461,87134 23346ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70 366,13862 23752ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Çin Dili ve Edebiyatı DİL 40 365,92343 23804ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Japon Dili ve Edebiyatı DİL 40 365,47035 23925ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Hukuk EA 210 400,80537 25109ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Kore Dili ve Edebiyatı DİL 40 355,14417 27009ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 70 349,20975 28850ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Çin Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) DİL 1 347,15293 29438ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Kore Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 40 333,47570 33767ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eczacılık SAY 90 436,26547 38774ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Rus Dili ve Edebiyatı DİL 50 317,37230 39114ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Uçak Mühendisliği SAY 60 423,62004 47351ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 50 284,18259 50338ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 418,24556 51061ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Turizm Rehberliği (Fakülte) DİL 60 280,38114 51680ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60 359,40062 62932ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 363,93241 71306ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 387,79803 74627ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlahiyat SÖZ 200 352,08925 77874ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 349,05460 98089ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği SAY 85 356,96495 103690ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAY 80 352,61158 108464ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Veterinerlik SAY 80 351,80410 109362ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 85 349,28323 112282ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Uçak Gövde-Motor Bakım (Fakülte) SAY 70 347,76117 113999ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mimarlık SAY 90 342,12488 120715ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 331,42739 134398ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) SÖZ 150 329,50340 140692ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Uçak Elektrik-Elektronik (Fakülte) SAY 70 324,57510 145014ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Uçak Gövde-Motor Bakım (Fakülte) (İÖ) SAY 60 321,57724 149583ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Fakülte) SAY 200 319,21979 153429ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 85 317,31630 156467ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 85 310,76311 167912ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Uçak Elektrik-Elektronik (Fakülte) (İÖ) SAY 60 306,49172 175935ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Havacılık Yönetimi (Fakülte) EA 70 315,01394 182818ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği SAY 100 295,70718 198380ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği SAY 85 293,59359 203037ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği SAY 60 291,92928 206958ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tarih SÖZ 80 309,10368 223332ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50 276,65815 247058ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) EA 70 295,69052 252833ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 80 273,55350 256251ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 80 301,23151 262408ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 85 270,64816 265369ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Biyomedikal Mühendisliği SAY 70 269,51524 269028ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlk ve Acil Yardım -2 TYT 65 327,10877 269368ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tekstil Mühendisliği SAY 10 269,34077 269550ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 85 299,80420 269690ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60 263,99532 287615ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 85 294,89944 296536ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80 285,12220 300475ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Matematik SAY 80 255,84474 318684ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Anestezi -2 TYT 65 312,09910 339042ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bitki Koruma SAY 35 249,54517 345231ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Ağız ve Diş Sağlığı -2 TYT 65 305,07289 377728ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Şehir ve Bölge Planlama SAY 80 241,53115 383559ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Biyosistem Mühendisliği SAY 30 241,52321 383592ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tarih (İÖ) SÖZ 80 279,12116 392500ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Kimya SAY 30 239,59779 393549ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler EA 80 267,85285 397125ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik SÖZ 85 278,39628 397241ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Biyoloji SAY 30 237,05091 407399ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Maliye EA 80 265,95460 409468ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 40 233,66013 426059ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Odyometri -2 TYT 65 295,75764 436495ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 85 272,54822 436961ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fizik SAY 20 228,06973 453621ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji EA 70 259,39008 455296ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Ameliyathane Hizmetleri -2 TYT 65 292,76198 457421ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Görüntüleme Teknikleri -2 TYT 65 292,65488 458193ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 85 268,51594 465515ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri SAY 30 221,98799 470781ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Havacılık Yönetimi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) EA 1 256,75662 474979ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tarla Bitkileri SAY 30 208,53705 480945ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Elektronörofizyoloji -2 TYT 65 286,61300 503651ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi SÖZ 70 263,28809 503743ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 TYT 65 284,89458 517435ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Radyoterapi -2 TYT 65 282,27627 538907ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Çerkez Dili ve Edebiyatı SÖZ 30 258,37900 541267ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik (İÖ) SÖZ 85 257,96738 544443ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Türk Halkbilimi SÖZ 40 257,82111 545539ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Adalet -2 TYT 80 278,73811 569355ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İşletme EA 90 243,91904 581998ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Maliye (İÖ) EA 80 241,94492 600427ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 TYT 65 273,93837 613522ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İktisat EA 90 240,14025 617668ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi (İÖ) SÖZ 70 248,58172 619892ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İÖ) EA 70 237,41637 644571ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İşletme (İÖ) EA 50 229,94720 720413ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Felsefe EA 50 224,91218 763994ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) EA 50 224,67998 765725ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 30 223,50021 773693ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği SAY 15 Dolmadı DolmadıERCİYES ÜNİVERSİTESİ Gıda Mühendisliği SAY 50 Dolmadı DolmadıERCİYES ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği SAY 100 Dolmadı DolmadıERCİYES ÜNİVERSİTESİ Harita Mühendisliği SAY 65 Dolmadı DolmadıERCİYES ÜNİVERSİTESİ Zootekni SAY 20 Dolmadı DolmadıERCİYES ÜNİVERSİTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 60 Dolmadı DolmadıERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tarımsal Biyoteknoloji SAY 20 Dolmadı DolmadıERCİYES ÜNİVERSİTESİ Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY 50 Dolmadı DolmadıERCİYES ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 100 Dolmadı DolmadıERCİYES ÜNİVERSİTESİ Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) SAY 70 Dolmadı DolmadıERCİYES ÜNİVERSİTESİ Harita Mühendisliği (İÖ) SAY 40 Dolmadı DolmadıERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tarımsal Biyoteknoloji (KKTC Uyruklu) SAY 1 Dolmadı DolmadıERCİYES ÜNİVERSİTESİ Uçak Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 Dolmadı DolmadıERCİYES ÜNİVERSİTESİ Ermeni Dili ve Edebiyatı DİL 20 Dolmadı DolmadıERCİYES ÜNİVERSİTESİ İbrani Dili ve Edebiyatı DİL 25 Dolmadı Dolmadı