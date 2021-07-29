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Bodrum'da lüks otel tahliye ediliyor! Teknelerle vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılıyor!

Bodrum'da lüks otel tahliye ediliyor! Teknelerle vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılıyor!

Manavgat ile başlayan orman yangınları tüm şehri sarmışken diğer illerden de korkutan haberler art arda gelmeye devam ediyor. Bodrum, Alanya, Didim ve daha pek çok yerleşim yerinde gerçekleşen yangınlarda çok canlı yaşamını yitirirken evler yalanmaz hale geldi.

Güncel / 29 Temmuz 2021 Perşembe 16:20
Bodrum'da lüks otel tahliye ediliyor! Teknelerle vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılıyor!
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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın hızla büyüyerek ormanı sardı. Ormanın hemen altında bir koyda bulunan 5 yıldızlı lüks otele alevler sıçradı. Bunun üzerine oteldeki personel ve müşterilerin tahliyesi için tekne desteği istendi.

Karadan tahliyenin söz konusu olmadığı bildirilirken,tekne desteği gönderildi. Vatandaşların süratle tahliye edildiği bildirilirken, yangına da müdahale karadan ve havadan sürüyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son dakika açıklamasında, Güvercinlik'te bir otele yangının sıçramak üzere olduğunu, yardım talebi üzerine tahliye işleminin başladığını, can güvenliği tehdidinin olmadığını söyledi.

ÇAVUŞOĞLU: 2 OTEL DIŞINDA TURİZMİ TEHDİT EDEN BİR DURUM YOK


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çıkan yangınlarla ilgili üzüntüsünü paylaştı. Çavuşoğlu, tüm çalışmaların yapıldığını belirtti, Güvercinlik'te 2 otelin yangın bölgesinde bulunduğunu, diğer otellerin risk altında olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, 'Turizm alanını tehdit eden bir durum yok' dedi. Çavuşoğlu, diğer otel sahiplerinin sağduyulu davranarak mağdurlara yardımcı olduğunu da aktararak teşekkür etti.





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