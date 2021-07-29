Bodrum'da lüks otel tahliye ediliyor! Teknelerle vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılıyor!

Manavgat ile başlayan orman yangınları tüm şehri sarmışken diğer illerden de korkutan haberler art arda gelmeye devam ediyor. Bodrum, Alanya, Didim ve daha pek çok yerleşim yerinde gerçekleşen yangınlarda çok canlı yaşamını yitirirken evler yalanmaz hale geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın hızla büyüyerek ormanı sardı. Ormanın hemen altında bir koyda bulunan 5 yıldızlı lüks otele alevler sıçradı. Bunun üzerine oteldeki personel ve müşterilerin tahliyesi için tekne desteği istendi.
Karadan tahliyenin söz konusu olmadığı bildirilirken,tekne desteği gönderildi. Vatandaşların süratle tahliye edildiği bildirilirken, yangına da müdahale karadan ve havadan sürüyor.