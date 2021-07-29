Bebeğine işkence yaptığı iddia edilen babaya meydan dayağı

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Kurtuluş semtinde bulunan bir apartmanın bodrum katından gelen bebek ağlama seslerini duyan üst kat komşusu Zilan Akman ve arkadaşı Safa Bayad, aşağı inerek apartman boşluğundaki pencereden baktı.



Suriye uyruklu babasıyla yaşayan 1 buçuk yaşındaki Seyf isimli bebeğin titreyerek ağladığını gören Akman, bebeğin yanına gitti.



Bebeğin vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve yaralar gören Akman, durumu polise bildirdi.



BEBEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

“DURUMU İYİ DEĞİL”



“ANNESİ 3 AYLIKKEN TERK ETMİŞ”

“SEYF BEBEK İÇİN ADALET İSTİYORUZ”

“HER YERDE KAN VARDI”



“BABASININ BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞINI BEKLEMİYORDUK”



“GÖRSEYDİK MÜDAHALE EDERDİK”



“ADALET YERİNİ BULSUN”

“NORMAL BEBEK AĞLAMASI SESİ ZANNEDİYORDUK”

“AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL”

Ardından bebekle birlikte hastaneye gitti.1 buçuk yaşındaki Seyf, hastanede tedavi altına alınırken, baba gözaltına alındı.İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan baba, evinin önünde mahalle sakinleri tarafından darbedildi.Zilan Akmani olayla ilgili yaptığı açıklamadai şu ifadeleri kullandı:“Bebek ağlama sesine indik aşağıya, apartman boşluğunun orada bir cam var oradan baktık. Çocuk yere çömelmiş titriyor ve ağlıyordu. İçeriye girdik. Bebeğin her yerinde sigara yanıklarını gördük. Polisi aradık. Polisle beraber bebeği hastaneye götürdük. Çocuk şu an tedavi altında durumu iyi değil.Bir aydır burada kalıyorlar, annesi 3 aylıkken terk etmiş memleketine gitmiş. Daha önce de babası bebeğini sürekli bırakıp gidiyordu. Arkadaşım Arapça biliyor. Ayağına ne olduğunu anlat diye söyledi. Çocuk yerden sigara paketini aldı yaralarına bastı. Doktor da gördü zaten sigara yanığı olduğunu söyledi.Hastanede bir gün çocuğun yanında kaldım. Sonra kurumdan geldiler beni gönderdiler. Bebeğin çektiği acıya büyük bir insan dayanamaz, babanın yarım saat önce serbest bırakılıp eve geldiğini söylüyorlar. Biz Seyf bebek için adalet istiyoruz.Safa Bayad ise, “Bir ses geldi. Çocuk çok bağırıyordu. Aşağıya indik, çocuğun çok korktuğunu gördük. Çocuğun vücuduna baktım her yerde morluk vardı. Her yerde kan vardı. Çok kötü durumdaydı. Hemen polisi aradık.” sözlerini kaydetti.Komşu Kazım Akman da şu sözleri kaydetti:“Sabah kızım aradı. Alt kattan çocuk sesi geldiğini söyledi. Aşağı inip bakmış, çocuk çığlık atıyor ve titriyordu. Sonra hastaneye götürdüler. Tırnağında yara vardı çocuğun, can havliyle çocuk kendi tırnağını söküyor. Kızım, ne yapalım diye sordu. Ben de hemen polisi arayın dedim. Babasının böyle bir şey yapacağını beklemiyorduk. Çocuk şu an tedavi altında.Eğer babası bunu yaptıysa en ağır ceza neyse onu almasını istiyoruz. 25 gündür burada kalıyordu. Çocuğunu her gün başka birilerine bırakıyordu. Daha önce cezaevine girdi. Çocuğu başkasına bırakmıştı. Çocuğun babası seviliyordu mahallede ama çocuğun vücudunu hiç görmemiştik. Sigara izlerini görmemiştik. Görseydik müdahale ederdik. Çocuğu annesi terk etmiş.Çocuğun videosunu attılar bana bakamadım. Adalet yerini bulsun. Adam başımıza musallat olsun öldürelim mi? Nasıl bunu bırakıyorlar? Toplumda böyle insanın bir dakika durması zarardır.”Burhan Aygün ise, “Lokantadaki esnafın elinde görüyorduk bebeği. Bir işi olup acil gitmesi gerektiğini söylüyordu. Biz de inanıyorduk. Çocuğun vücudundaki yaralardan izlerden hiç haberimiz yoktu. Bebeğin bazen ağlama sesleri geliyordu. Biz normal bebek ağlaması sesi zannediyorduk.' dedi.Türkçe konuşamayan Suriye uyruklu Cemal isimli bir kişi, kendisini tercüme eden Safa Bayat aracılığıyla şöyle konuştu:'Bazen aynı evde kalıyoruz. Babası çocuğa her zaman vuruyor. Yemek vermiyor. Kötü muamele yapıyor. Akli dengesi yerinde değil.'